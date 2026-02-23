होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
वेस्टइंडीज ने सुपर-8 में हासिल की धमाकेदार जीत, जिम्बाब्वे को 107 रनों से धोया

Feb 23, 2026 11:02 pm IST
वेस्टइंडीज ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ मैच में सोमवार को जिम्बाब्वे को 107 रन से रौंद दिया। जिम्बाब्वे की टी20 विश्व कप में ये सबसे बड़ी हार है।

वेस्टइंडीज ने सोमवार को जिम्बाब्वे को टी20 विश्व कप के सुपर-8 मुकाबले में 107 रनों से करारी शिकस्त दी। शिमरन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल की धमाकेदार पारियों की बदौलत वेस्टइंडीज ने छह विकेट पर 254 रन बनाए जो टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। हेटमायर और पॉवेल के बीच शतकीय साझेदारी भी हुई। 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 17.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 147 रन ही बना सकी। जिम्बाब्वे की विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी हार में से एक है।

वेस्टइंडीज के 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम बाएं हाथ के स्पिनर मोती (28 रन पर चार विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने 17.4 ओवर में 147 रन पर सिमट गई। बाएं हाथ के स्पिनर हुसैन ने 28 रन देकर तीन जबकि मैथ्यू फोर्ड ने 27 रन देकर दो विकेट चटकाए। जिम्बाब्वे की ओर से ब्रेड इवांस ने 21 गेंद में पांच छक्कों और दो चौकों से सर्वाधिक 43 रन बनाए। उनके अलावा डियोन मायर्स (28) और कप्तान सिकंदर रजा (27) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए।

हेटमायर ने इससे पहले दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 34 गेंद में सात छक्कों और इतने ही चौकों से 85 रन की पारी खेलने के अलावा रोवमैन पावेल (59 रन, 35 गेंद, चार चौके, चार छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 52 गेंद में 122 रन की साझेदारी करके वेस्टइंडीज को छह विकेट पर 254 रन तक पहुंचाया जो टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। शेरफेन रदरफोर्ड ने भी 13 गेंद में दो छक्कों और तीन चौकों से नाबाद 31 रन की तेजतर्रार पारी खेली। जिम्बाब्वे की ओर से रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी ने क्रमश: 47 और 42 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। रजा ने तीन ओवर में 52 रन लुटाए।

ये भी पढ़ें:टी20 विश्व कप के 5 सबसे बड़े टोटल, वेस्टइंडीज ने 254 रन बनाकर बनाया रिकॉर्ड

लक्ष्य का पीछा करने उतरे जिम्बाब्वे की शुरुआत खराब रही और टीम ने 20 रन के स्कोर तक तीन विकेट गंवाए। ताडिवनाशे मरुमानी (14) ने मैथ्यू फोर्ड की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप बैकवर्ड प्वाइंट पर हेटमायर को कैच थमाया जबकि अगले ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन ने सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (05) को बोल्ड करने के बाद रेयान बर्ल को खाता खोले बिना पवेलियन भेजा। टूर्नामेंट में दो अर्धशतक जड़ने वाले बेनेट प्रतियोगिता में पहली बार आउट हुए।

डियोन मायर्स (28) ने फोर्ड और हुसैन पर छक्के जड़े। उन्होंने गुडाकेश मोती पर चौके के साथ सातवें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया लेकिन इस बाएं हाथ के स्पिनर की तेजी से स्पिन होती अगली गेंद पर बोल्ड हो गए। टोनी मुनयोंगा और रजा ने इसके बाद पारी को संभाला। मुनयोंग ने मोती जबकि रजा ने शमार जोसेफ पर छक्का जड़ा और 10 ओवर में वेस्टइंडीज का स्कोर चार विकेट पर 87 रन तक पहुंचाया।

रजा ने मोती पर भी छक्का मारा लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गए। मोती ने अगली गेंद पर ताशिंगा मुसेकिवा का भी खाता खोले बिना बोल्ड किया। जिम्बाब्वे के रनों का शतक 12वें ओवर में पूरा हुआ। मुनयोंगा हालांकि अगले ओवर में मोती की गेंद को बाउंड्री पर जोसेफ के हाथों में खेल गए। उन्होंने 14 रन बनाए।

जेसन होल्डर ने अपनी ही गेंद पर ग्रीम क्रेमर (00) का कैच लपका जबकि हुसैन ने ब्लेसिंग मुजरबानी (00) को पवेलियन भेजा। इवान्स ने होल्डर पर दो और जोसेफ पर तीन छक्कों के साथ किसी टी20 विश्व कप मैच में सबसे अधिक 30 छक्कों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। फोर्ड ने इवांस को हुसैन के हाथों कैच कराके वेस्टइंडीज की जीत सुनिश्चित की।

टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी हार दर्ज करने का शर्मनाक रिकॉर्ड केन्या के नाम है। 2007 में श्रीलंका ने केन्या को 172 रनों से मात दी थी। श्रीलंका ने इस मैच में 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 260 रन बनाए थे, जोकि टी20 विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ा टीम टोटल भी है, इसके जवाब में केन्या की टीम 19.3 ओवर में 88 रन ही बना सकी। यह टी20 विश्व कप इतिहास में रनों से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड है, जो आज भी कायम है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

