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क्रिकेट जगत में गूंजा आमिर जंगू का नाम, दोहरा शतक लगा ब्रायन लारा और क्रिस गेल के क्लब में हुए शामिल

Himanshu Singh वार्ता
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बल्लेबाज आमिर जंगू ने श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा और क्रिस गेल के एक खास क्लब में जगह बना ली है।

क्रिकेट जगत में गूंजा आमिर जंगू का नाम, दोहरा शतक लगा ब्रायन लारा और क्रिस गेल के क्लब में हुए शामिल

वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज आमिर जंगू ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में दोहरा शतक लगाया। उन्होंने टेस्ट में रिकॉर्ड 233 की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। इस दोहरे शतक के साथ वह ब्रायन लारा और क्रिस गेल के बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे कैरेबियाई बल्लेबाज बन गए। सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इस 28 वर्षीय बल्लेबाज ने अपना पहला दोहरा शतक लगाकर शानदार अंदाज में यह उपलब्धि हासिल की। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए, जंगू ने 342 गेंदों में अपना दोहरा बनाया। उन्होंने सोनल दिनुशा की गेंद पर एक रन लेकर अपनी यादगार पारी पूरी की। यह पारी अनुशासन, धैर्य और नियंत्रित आक्रामकता का बेहतरीन उदाहरण थी।

ब्रायन लारा ने 2021 में दोहरा शतक बनाया

यह उपलब्धि जंगू के शुरुआती अंतरराष्ट्रीय करियर का एक और शानदार अध्याय है। अपने वनडे डेब्यू पर शतक लगाकर अपनी पहचान बनाने के बाद, अब वे वेस्टइंडीज क्रिकेट के सबसे खास रिकॉर्ड बुक में शामिल हो गए हैं और देश के दो महानतम बल्लेबाज़ों की बराबरी कर ली है। ब्रायन लारा श्रीलंका के खिलाफ 200 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले वेस्टइंडीज खिलाड़ी थे। उन्होंने 2001 में कोलंबो में 221 रन बनाए थे और फिर 2003 में सेंट लूसिया में 209 रनों की एक और शानदार पारी खेली थी।

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क्रिस गेल ने बनाए थे 333 रन

क्रिस गेल ने 2010 में गाले में 333 रनों की विशाल पारी खेलकर इस विरासत को और आगे बढ़ाया। यह पारी आज भी श्रीलंका के खिलाफ़ किसी भी बल्लेबाज़ का सबसे बड़ा व्यक्तिगत टेस्ट स्कोर है। गेल पाकिस्तान के यूनिस खान के साथ उन दो बल्लेबाज़ों में से एक हैं जिन्होंने इस द्वीप देश के खिलाफ टेस्ट में तिहरा शतक लगाया है। जंगू की शानदार पारी वेस्टइंडीज की पहली पारी की मज़बूत नींव बनी। उन्होंने कप्तान रोस्टन चेज के साथ मिलकर एक बड़ी साझेदारी की, जिसने श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया और मेजबान टीम को सीरीज के पहले मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

आमिर जंगू और रॉस्टन चेस की दमदार पारी

वेस्टइंडीज ने पांच विकेट पर 271 रनों से आगे खेलना शुरु किया। आमिर जंगू और रॉस्टन चेस ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 401 रन जोड़कर बड़े स्कोर की नींव रखी। इस दौरान आमिर जंगू ने अपना दोहरा शतक पूरा किया। जंगू ने 373 गेंदों में 19 चौके और तीन छक्के लगाते हुए 233 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली। उन्हें रत्नायके ने आउट किया। अल्जारी जोसेफ (21) बनाकर आउट हुये। 160वें ओवर में सोनल दिनुशा ने दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे रॉस्टन चेंज को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। रॉस्टन चेज ने 13 चौके और दो छक्कों की मदद से 194 रनों की पारी खेली। अगले ही ओवर में रत्नयाके ने केमार रोच (शून्य) को आउट कर दिया। इसके बाद वेस्टइंडीज ने नौ विकेट पर 623 रन के स्कोर पर पारी घोषित कर दी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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