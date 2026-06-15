वेस्टइंडीज ने हैरतअंगेज चेज को दिया अंजाम, 28 गेंदों चेज किए 70 रन; शेरफेन रदरफोर्ड और जेसन होल्डर चमकें

WI vs SL Highlights- वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को तीसरे और आखिरी टी20 में 5 विकेट से हराकर 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है। वेस्टइंडीज ने तीसरे टी20 को जीतने के लिए आखिरी 5 ओवर में 70 रन चाहिए थे।

वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को जमैका में खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 में 5 विकेट से मात देकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। 170 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी मेजबान टीम का स्कोर एक समय पर 15 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 100 रन था। वेस्टइंडीज को आखिरी 30 गेंदों पर 70 रनों की जरूरत थी, वैसे यह टारगेट मुश्किल था, मगर शेरफेन रदरफोर्ड और जेसन होल्डर की कमाल की पारियों के दम पर वेस्टइंडीज 28 गेंदों पर ही इस रनचेज को अंजाम दिया। रदरफोर्ड ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए 40 गेंदों पर 3 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 54 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं जेसन होल्डर ने 5 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से नाबाद 21 रन बनाए। इनके अलावा रोवमैन पॉवेल ने 33 और शिमरन हेटमायर ने 32 रनों का योगदान दिया।

शमर जोसेफ ने श्रीलंका को किया ढेर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ की कमाल की गेंदबाजी ने श्रीलंका को 169 के स्कोर पर समेटने में अहम भूमिका अदा की। जोसेफ ने तीसरे टी20 में अपने 4 ओवर के कोटे में 33 रन खर्च कर 5 विकेट चटकाए। श्रीलंका के लिए डुनिथ वेल्लालागे ने 43 रनों की सर्वाधिक पारी खेली, उनकी इस पारी का अंत भी शमर जोसेफ ने ही किया। श्रीलंका के लिए कोई और बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा तक नहीं छू पाया।

शमर जोसेफ बने प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज शमर जोसेफ को तीसरे टी20 में उनकी कमाल की गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। वहीं उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी मिला। जोसेफ ने इस सीरीज के तीन मैचों में मिलाकर कुल 11 विकेट चटकाए। इस दौरान उनका औसत 8.55 का रहा। उनके बाद इस सीरीज के दूसरे बेस्ट गेंदबाज वानिंदु हसरंगा रहे जिन्होंने 7 विकेट चटकाए।