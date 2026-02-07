हेटमायर ने वेस्टइंडीज के लिए ठोकी सबसे तेज फिफ्टी, T20 वर्ल्ड कप में क्रिस गेल का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त
Shimron Hetmyer T20 World Cup 2026: वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने स्कॉटलैंड के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।
वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 36 गेंदों में 64 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 6 छक्के निकले। हेटमायर ने महज 22 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट कर ली थी और इतिहास रच डाला। वह टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले प्लेयर बन गए हैं।
क्रिस गेल का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त
हेटमायर ने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। गेल ने 2009 में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 23 गेंदों में अर्धशतक जमाया था। उन्होंने तब 50 गेंदों में में 88 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और इतने ही सिक्स थे। टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज फिफ्टी का ओवरऑल रिकॉर्ड युवराज सिंह (12 गेंद, इंग्लैंड के खिलाफ) के नाम दर्ज है।
शाई होप के नाम विंडीज रिकॉर्ड
वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने का कारनामा शाई होप ने किया है। उन्होंने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मैच में 16 गेंदों में 50 रन कंप्लीट कर लिए थे। उन्होंने 23 गेंदों में कुल 55 रन जोड़े थे, जिसमें तीन चौके और 6 सिक्स हैं। होप के बाद लिस्ट में गेल हैं। पूर्व दिग्गज गेल ने 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में 17 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।
वेस्टइंडीज टीम ने बनाए 182 रन
हेटमायर की फिफ्टी के दम पर वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड के सामने 182/5 का स्कोर खड़ा किया। टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज टीम के लिए ओपनर ब्रेंडिंग किंग ने 35 और कप्तान शाई होप ने 19 रनों का योगदान दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़े। नौवें ओवर में आए हेटमायर ने 14वें ओवर में छक्का लगाकर पचासा पूरा किया। उन्होंने रोवमैन पॉवेल (24) के साथ तीसरे विकेट के लिए 81 और शेरफेन रदरफोर्ड (26) के संग चौथे विकेट के लिए 36 रनों की साझेदारी की। हेटमायर 19वें ओवर में आउट हुए।
