WI vs SA मैच से पड़ेगा भारत के सेमीफाइनल समीकरण पर असर, किसकी हार से टीम इंडिया को फायदा?
WI vs SA टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आज दिन का पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाना है। इसके बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया जिम्बाब्वे से भिड़ेगी। भारत की नजरें WI vs SA मैच पर रहेगी।
टी20 वर्ल्ड कप के आज यानी गुरुवार, 26 फरवरी को दो मुकाबले खेले जाने हैं। पहले मैच में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत होगी, वहीं दूसरे मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे के बीच ‘करो या मरो’ मुकाबला होगा। सेमीफाइनल के नजरिए से यह दोनों ही मैच अहम होने वाले हैं। वेस्टइंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सेमीफाइनल की ओर एक और कदम बढ़ाएगी, वहीं भारत वर्सेस जिम्बाब्वे मैच में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगी। WI vs SA मैच का असर भारत के सेमीफाइनल समीकरण पर कैसे पड़ेगा आईए समझते हैं।
अगर साउथ अफ्रीका जीता तो भारत को होगा फायदा…
WI vs SA मैच में अगर एडन मारक्रम की साउथ अफ्रीका की टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रहती है तो इससे भारत को फायदा होगा। दरअसल, इस हार से वेस्टइंडीज की गाड़ी 2 अंकों पर ही अटक जाएगी, वहीं भारत अगर जिम्बाब्वे को हराता है तो उनके खाते में भी 2 अंक जुड़ जाएंगे। इस स्थिति में साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा और 1 मार्च को जब भारत और वेस्टइंडीज की भिड़ंत होगी तो दोनों टीमों के बीच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा। जो वो मैच जीतेगा वो सेमीफाइनल में जगह बनाएगा।
वेस्टइंडीज की जीत से भारत की मुश्किलें बढ़ेगी
अगर वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब रहता है तो भारत की मुश्किलें बढ़ जाएगी। दरअसल, साउथ अफ्रीका से हारने के बाद भारत के नेट रन रेट को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अगर टीम इंडिया अपने बचे हुए 2 मैच जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत भी जाती है तो अंत में मामला नेट रन रेट पर जाकर अटक जाएगा। हालांकि साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मैच खेलना है। अगर उस मैच में जिम्बाब्वे कोई बड़ा उलटफेर करता है तो इससे भारत को फायदा होगा। वहीं अगर साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हराता है तो अंत में भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज तीनों टीमों के खाते में 4-4 अंक होंगे। ऐसे में अधिक नेट रन रेट वाली दो टीमों को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा।
