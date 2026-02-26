होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

WI vs SA मैच से पड़ेगा भारत के सेमीफाइनल समीकरण पर असर, किसकी हार से टीम इंडिया को फायदा?

Feb 26, 2026 10:35 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

WI vs SA टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आज दिन का पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाना है। इसके बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया जिम्बाब्वे से भिड़ेगी। भारत की नजरें WI vs SA मैच पर रहेगी।

WI vs SA मैच से पड़ेगा भारत के सेमीफाइनल समीकरण पर असर, किसकी हार से टीम इंडिया को फायदा?

टी20 वर्ल्ड कप के आज यानी गुरुवार, 26 फरवरी को दो मुकाबले खेले जाने हैं। पहले मैच में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत होगी, वहीं दूसरे मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे के बीच ‘करो या मरो’ मुकाबला होगा। सेमीफाइनल के नजरिए से यह दोनों ही मैच अहम होने वाले हैं। वेस्टइंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सेमीफाइनल की ओर एक और कदम बढ़ाएगी, वहीं भारत वर्सेस जिम्बाब्वे मैच में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगी। WI vs SA मैच का असर भारत के सेमीफाइनल समीकरण पर कैसे पड़ेगा आईए समझते हैं।

ये भी पढ़ें:चेन्नई में भारत की भिड़ंत जिम्बाब्वे से, कौन मारेगा बाजी? देखें पिच रिपोर्ट

अगर साउथ अफ्रीका जीता तो भारत को होगा फायदा…

WI vs SA मैच में अगर एडन मारक्रम की साउथ अफ्रीका की टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रहती है तो इससे भारत को फायदा होगा। दरअसल, इस हार से वेस्टइंडीज की गाड़ी 2 अंकों पर ही अटक जाएगी, वहीं भारत अगर जिम्बाब्वे को हराता है तो उनके खाते में भी 2 अंक जुड़ जाएंगे। इस स्थिति में साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा और 1 मार्च को जब भारत और वेस्टइंडीज की भिड़ंत होगी तो दोनों टीमों के बीच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा। जो वो मैच जीतेगा वो सेमीफाइनल में जगह बनाएगा।

ये भी पढ़ें:पाक कैसे T20 WC सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकता है? ये आखिरी उम्मीद बाकी

वेस्टइंडीज की जीत से भारत की मुश्किलें बढ़ेगी

अगर वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब रहता है तो भारत की मुश्किलें बढ़ जाएगी। दरअसल, साउथ अफ्रीका से हारने के बाद भारत के नेट रन रेट को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अगर टीम इंडिया अपने बचे हुए 2 मैच जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत भी जाती है तो अंत में मामला नेट रन रेट पर जाकर अटक जाएगा। हालांकि साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मैच खेलना है। अगर उस मैच में जिम्बाब्वे कोई बड़ा उलटफेर करता है तो इससे भारत को फायदा होगा। वहीं अगर साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हराता है तो अंत में भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज तीनों टीमों के खाते में 4-4 अंक होंगे। ऐसे में अधिक नेट रन रेट वाली दो टीमों को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026 अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।