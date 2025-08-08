WI vs PAK west indies pacer Matthew Forde ruled out of the Pakistan ODI series due to injury वनडे मैच से पहले वेस्टइंडीज को लगा झटका, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हुए मैथ्यू फोर्ड, Cricket Hindi News - Hindustan
वनडे मैच से पहले वेस्टइंडीज को लगा झटका, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हुए मैथ्यू फोर्ड

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। ट्रेनिंग सेशन के दौरान फोर्ड के बाएं कंधे की हड्डी उखड़ गई।

Himanshu Singh VartaFri, 8 Aug 2025 10:03 PM
वेस्टइंडीज को पाकिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। बुधवार को एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान कैच लेने की कोशिश में फोर्ड के बाएं कंधे की हड्डी उखड़ गई और अब इस तेज गेंदबाज की जगह वेस्टइंडीज टीम में नए ऑलराउंडर जोहान लेने को शामिल किया गया है।

लेने को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ वेस्टइंडीज ए के लिए कुछ अच्छे प्रदर्शन के बाद टीम में शामिल किया गया है। 21 वर्षीय लेने कैरेबियाई टीम के लिए एक और तेज गेंदबाज विकल्प साबित होंगे।

वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी का मानना है कि पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला उनकी टीम को 2027 में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने की उनकी कोशिशों के लिए एक अच्छी शुरुआत देगी।

सैमी ने कहा, ''2027 विश्व कप के लिए स्वतः क्वालीफाई करने के हमारे प्रयासों के बीच पाकिस्तान एक अलग तरह की परीक्षा और चुनौती पेश करता है। क्वालीफाई करना हमारा तात्कालिक लक्ष्य है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए विजयी मानसिकता और टीम एकजुटता बनाए रखना जरूरी है।''

''उच्च रैंकिंग वाली पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ आगामी मैच विश्व कप से पहले हमारी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मूल्यवान रैंकिंग अंक अर्जित करने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।'' आईसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच पहला मैच शुक्रवार को त्रिनिदाद में शुरू होगा।

वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जेडिया ब्लेड्स, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, जोहान लेने, एविन लुईस, गुडाकेश मोती, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड।

