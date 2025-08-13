सील्स ने तोड़ दिया स्टेन का 12 साल पुराना रिकॉर्ड, पाकिस्तान के 6 बल्लेबाजों का किया शिकार

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडेन सील्स ने मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट चटकाए। उन्होंने इसके साथ डेल स्टेन का 12 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा।

वेस्टइंडीज ने तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान पर रिकॉर्ड 202 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर 34 साल के बाद वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। जेडेन सील्स की कातिलाना की गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज ने धमाकेदार जीत हासिल की। मंगलवार को तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडेन सील्स ने दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। सील्स ने अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आकड़े दर्ज किए। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पूरी टीम को 29.2 ओवर में 92 के स्कोर पर समेट कर पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद वनडे सीरीज में 202 रनों से जीत दर्ज की। मोहम्मद नवाज 23 रन बनाकर नाबाद रहे।

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडेन सील्स ने 7.2 ओवर में 18 रन देकर 6 विकेट लिए। उनकी इस खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को सिर्फ 92 रनों पर ही ढेर कर दिया। सील्स ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में सबसे बेहतर बॉलिंग आकड़े दर्ज किए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन का 2013 में बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ा। डेल स्टेन ने नौ ओवर में 39 रन देकर 6 विकेट लिए थे।

295 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही उसने तीसरे ओवर में मात्र आठ रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिये। सैम अयूब,अब्दुल्लाह शफीक और कप्तान मोहम्मद रिजवान को जेडेन सील्स को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। सील्स का अगला शिकार बाबर आजम (नौ) बने। आगा सलमान ने अपनी टीम के लिए सर्वाधिक 30 रनों की पारी खेली। उन्हें गुडाकेश मोती ने अपनी गेंद पर कैच आउट किया। हसन नवाज (13) और नसीम शाह छह रन बनाकर आउट हुये।

वेस्टइंडीज की ओर से जेडेन सील्स ने 7.2 ओवर में 18 रन देकर छह विकेट लिये। पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में किसी वेस्टइंडीजी गेंदबाज द्वारा यह तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। गुडाकेश मोती को दो विकेट मिले। रॉस्टन चेज ने एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में मंगलवार को खेले गये हुए निर्णायक मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने महज 10 रन के स्कोर पर ब्रैंडन किंग (पांच) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद केसी कार्टी और एविन लुइस की जोड़ी ने अभी दूसरे विकेट के लिए 47 रन जोड़े थे कि अबरार अहमद ने एविन लुइस (37) को अपना शिकार बना लिया।