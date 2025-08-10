WI vs PAK former captain Babar Azam trolled after duck during West Indies vs Pakistan 2nd ODI दूसरे वनडे में भी नहीं चला बाबर आजम का बल्ला, खाता नहीं खुला तो हुए ट्रोल, Cricket Hindi News - Hindustan
दूसरे वनडे में भी नहीं चला बाबर आजम का बल्ला, खाता नहीं खुला तो हुए ट्रोल

पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में फ्लॉप रहे। वह सील्स के गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए, जिसके कारण उनको जमकर ट्रोल किया गया।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 10:48 PM
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम लंबे समय से बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में पूर्व कप्तान बाबर आजम पर सबकी नजरें टिकी हैं। हालांकि वह लगातार दूसरे मैच में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। ब्रायन लारा स्टेडियम में दूसरे मैच में भी पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं निकले। वह दूसरे वनडे में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। जिसके कारण उनकी जमकर आलोचना हो रही है।

पाकिस्तान की पारी के नौवें ओवर में जेडन सील्स के खिलाफ बाबर आजम क्लीन बोल्ड हुए। सील्स ने ओवर की आखिरी गेंद फुल रखी और गेंद लेट स्विंग हुई, जिससे पाकिस्तानी बल्लेबाज चकमा खा गए और बोल्ड हुए। बाबर आजम सिर्फ तीन गेंदों का सामना करना। आउट होने के बाद वह काफी निराश दिखे। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया।

बाबर आजम 31 वनडे पारियों के बाद पहली बार जीरो पर आउट हुए। बाबर के बल्ले से रन नहीं निकलने पर फैंस काफी नाराज दिखे और सोशल मीडिया पर उनकी बल्लेबाजी के मीम्स वायरल हो गए।

बाबर का वनडे क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है, उन्होंने 55 की औसत से 6282 रन बनाए हैं, बाबर ने 19 शतक भी लगाए हैं। पूर्व कप्तान बाबर आजम पिछले दो साल से शतक नहीं लगा सके हैं। उन्होंने नेपाल के खिलाफ एशिया कप 2023 में अपना आखिरी शतक जड़ा था। उन्होंने पहले वनडे में अच्छी पारी खेली थी और 47 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की झलक दिखाई।

पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज को सात गेंदे शेष रहते पांच विकेट से हराया। इसी के साथ पाकिस्तान ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 280 रन बनाए। पाकिस्तान ने इसके जवाब में 48.5 ओवर में पांच विकेट पर 284 रन बनाकर जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ फ्लोरिडा में खेली गई टी-20 सीरीज 2-1 से जीती थी।