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वेस्टइंडीज टीम में पड़ी दरार, कोच डैरेन सैमी के 'खेलने से इनकार' बयान पर आगबबूल हुए अल्जारी जोसेफ

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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अल्जारी जोसेफ ने डैरेन सैमी को उनके उस बयान पर असहमति जताई है, जहां पर उन्होंने कहा था कि जोसेफ ने पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में खेलने से इनकार किया है।

Darren Sammy Alzarri Joseph
हेड कोच डैरेन सैमी, तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ

अल्जारी जोसेफ ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर होने के बाद चल रहे विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने हाल में बताया था कि जोसेफ ने पाकिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में खेलने से इनकार कर दिया है। हालांकि तेज गेंदबाज ने कोच के बयान को विवादास्पद और आधारहीन बताया है। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने जून-जुलाई 2026 में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में दोनों मैच खेले थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ निजी कारणों की वजह से खेलने से मना कर दिया था।

मिस्टर सैमी से कुछ नहीं कहना है

जोसेफ ने एंटीगुआ ऑब्जर्वर के गुड मॉर्निंग जोजो स्पोर्ट्स शो पर कहा, ''हमारी बातचीत हुई थी, मेरे और कोच के बीच में। मैंने क्रिकेट वेस्टइंडीज से भी बात की थी और अगर आप गौर करें, तो बोर्ड द्वारा जारी किए गए बयान में 'निजी कारणों' का जिक्र था। मिस्टर सैमी, जो लंबे समय से इस गेम से जुड़े रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि उस बयान का क्या असर होगा। तो ईमानदारी से कहूं तो उनके इस बयान के संबंध में मुझे मिस्टर सैमी से कुछ नहीं कहना है।"

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उन्होंने आगे कहा, ''जैसा मैंने कहा, वह अच्छी तरह जानते हैं कि उस बयान का क्या असर होता और इससे लोगों के मन में गलत धारणा बनेगी।''

सीरीज के लिए टीम की घोषणा करते हुए क्रिकेट वेस्टइंडीज ने कहा था कि जोसेफ निजी कारणों से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन सैमी ने इस बारे में और जानकारी दी। सैमी ने सीरीज के पहले मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कांफ्रेंस में कहा था, ''हमारे लिए यह एक बड़ा नुकसान है। जोसेफ ने टीम में चुने जाने से इनकार कर दिया है। यही सच है। '' कोच ने कहा था, ''उन्हें चुना गया था। मेरा मतलब है, वह चोट से वापसी कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ कारणों से उन्होंने चयन से इनकार कर दिया। यह फैसला मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं इसे निदेशकों पर छोड़ता हूं कि वे इसका कोई समाधान निकालें कि अनुबंधित खिलाड़ी चुने जाने से इनकार करते हैं तो क्या होगा। ‘’

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वेस्टइंडीज ने जीता पहला मैच

जोसेफ ने वेस्टइंडीज के लिए 42 टेस्ट खेले हैं और 130 विकेट लिए हैं। दूसरा टेस्ट दो अगस्त से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 90 रन से हराकर दो मैच की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। पहली पारी में 311 रन बनाने वाली वेस्टइंडीज की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 181 रन बनाकर पाकिस्तान के सामने 211 रन का लक्ष्य रखा लेकिन उसकी टीम केवल 120 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान में पहली पारी में 282 रन बनाए थे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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