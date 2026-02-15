‘जब से टीम यहां आई थी हमारा यही लक्ष्य था’, सुपर-8 में पहुंचने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान
वेस्टइंडीज ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 (Super Eights) चरण में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। मैच में कप्तान शाई होप ने 44 गेंदों पर 61 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को आसान जीत दिलाई। वहीं नेपाल की टीम इस करारी हार के साथ ही आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट की दौड़ से बाहर हो गई है। यह मुकाबला पूरी तरह से कैरेबियाई टीम के पक्ष में रहा और उन्होंने मात्र 15.2 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया।
सुपर 8 में जगह बनाने के बाद कप्तान शाई होप ने टीम के प्रदर्शन पर गहरी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब से टीम यहां आई थी, उनका सबसे पहला लक्ष्य इसी पड़ाव को पार करना था। होप ने बताया कि सुपर 8 में पहुंचना एक बड़ी बाधा को पार करने जैसा है और अब वे अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने टीम के गेंदबाजों की जमकर तारीफ की जिन्होंने शुरुआत से ही नेपाल को कम स्कोर पर रोक कर रखा। कप्तान शाई होप ने कहा- "बहुत संतोषजनक। एक कदम, एक बाधा हमने पार कर ली है। मुझे खुशी है कि मुझे यह तय करने का मौका मिला कि हम क्या करना चाहते हैं। हम रनों की गति को रोकना और लगातार विकेट लेना चाहते थे।"
कप्तान ने विशेष रूप से मैथ्यू फोर्ड के प्रदर्शन को सराहा जिन्होंने पावरप्ले में अपनी गेंदबाजी से विपक्षी टीम पर जबरदस्त दबाव बनाया। फोर्ड के बात करते हुए उन्होंने कहा- "आपको उन्हें श्रेय देना ही होगा, वह अपने पसंदीदा क्षेत्रों में सटीक गेंदें फेंक रहे हैं। वह गेंद की स्विंग का भरपूर फायदा उठाते हैं।"
शाई होप ने टॉस जीतने और अपनी बल्लेबाजी फॉर्म पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि पिछले छह महीनों से उन्होंने कोई टॉस नहीं जीता था और आज यह मौका मिलना सुखद रहा। कप्तान के अनुसार पिच पर थोड़ी नमी थी और वे पहले गेंदबाजी करके इसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। अपनी शानदार बल्लेबाजी पर उन्होंने कहा कि जीत में योगदान देना हमेशा एक सुखद अहसास होता है। उन्होंने माना कि अब टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण समय यानी 'क्रंच टाइम' शुरू हो चुका है। एक बल्लेबाज के तौर पर वे सुपर 8 के बड़े मैचों में भी अपनी इसी लय को बरकरार रखना चाहते हैं।
भविष्य की रणनीति को लेकर शाई होप ने कहा कि वे अपनी टीम की विशेष शैली की क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। उन्होंने उन छोटी-छोटी बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत बताई जिन्हें अक्सर खेल के दौरान नजरअंदाज कर दिया जाता है। वेस्टइंडीज की टीम पिछले कुछ समय से लगातार बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है और वे इसी लय को टूर्नामेंट के अंत तक ले जाना चाहते हैं। होप ने संतोष व्यक्त किया कि टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही इस समय एक साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वेस्टइंडीज की यह टीम अपनी मौजूदा फॉर्म के दम पर विश्व कप के अंतिम दौर तक का सफर तय करेगी।
