होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

‘जब से टीम यहां आई थी हमारा यही लक्ष्य था’, सुपर-8 में पहुंचने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान

Feb 15, 2026 04:24 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुपर 8 में जगह बनाने के बाद कप्तान शाई होप ने टीम के प्रदर्शन पर गहरी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब से टीम यहां आई थी, उनका सबसे पहला लक्ष्य इसी पड़ाव को पार करना था। होप ने बताया कि सुपर 8 में पहुंचना एक बड़ी बाधा को पार करने जैसा है और अब वे अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

‘जब से टीम यहां आई थी हमारा यही लक्ष्य था’, सुपर-8 में पहुंचने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान

वेस्टइंडीज ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 (Super Eights) चरण में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। मैच में कप्तान शाई होप ने 44 गेंदों पर 61 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को आसान जीत दिलाई। वहीं नेपाल की टीम इस करारी हार के साथ ही आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट की दौड़ से बाहर हो गई है। यह मुकाबला पूरी तरह से कैरेबियाई टीम के पक्ष में रहा और उन्होंने मात्र 15.2 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया।

सुपर 8 में जगह बनाने के बाद कप्तान शाई होप ने टीम के प्रदर्शन पर गहरी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब से टीम यहां आई थी, उनका सबसे पहला लक्ष्य इसी पड़ाव को पार करना था। होप ने बताया कि सुपर 8 में पहुंचना एक बड़ी बाधा को पार करने जैसा है और अब वे अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने टीम के गेंदबाजों की जमकर तारीफ की जिन्होंने शुरुआत से ही नेपाल को कम स्कोर पर रोक कर रखा। कप्तान शाई होप ने कहा- "बहुत संतोषजनक। एक कदम, एक बाधा हमने पार कर ली है। मुझे खुशी है कि मुझे यह तय करने का मौका मिला कि हम क्या करना चाहते हैं। हम रनों की गति को रोकना और लगातार विकेट लेना चाहते थे।"

कप्तान ने विशेष रूप से मैथ्यू फोर्ड के प्रदर्शन को सराहा जिन्होंने पावरप्ले में अपनी गेंदबाजी से विपक्षी टीम पर जबरदस्त दबाव बनाया। फोर्ड के बात करते हुए उन्होंने कहा- "आपको उन्हें श्रेय देना ही होगा, वह अपने पसंदीदा क्षेत्रों में सटीक गेंदें फेंक रहे हैं। वह गेंद की स्विंग का भरपूर फायदा उठाते हैं।"

शाई होप ने टॉस जीतने और अपनी बल्लेबाजी फॉर्म पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि पिछले छह महीनों से उन्होंने कोई टॉस नहीं जीता था और आज यह मौका मिलना सुखद रहा। कप्तान के अनुसार पिच पर थोड़ी नमी थी और वे पहले गेंदबाजी करके इसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। अपनी शानदार बल्लेबाजी पर उन्होंने कहा कि जीत में योगदान देना हमेशा एक सुखद अहसास होता है। उन्होंने माना कि अब टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण समय यानी 'क्रंच टाइम' शुरू हो चुका है। एक बल्लेबाज के तौर पर वे सुपर 8 के बड़े मैचों में भी अपनी इसी लय को बरकरार रखना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:मार्करम ने जड़ी SA के लिए T20 विश्व कप की सबसे तेज फिफ्टी, युवराज को छोड़ा पीछे
ये भी पढ़ें:विश्व कप के सुपर-8 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी वेस्टइंडीज, नेपाल WC से बाहर

भविष्य की रणनीति को लेकर शाई होप ने कहा कि वे अपनी टीम की विशेष शैली की क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। उन्होंने उन छोटी-छोटी बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत बताई जिन्हें अक्सर खेल के दौरान नजरअंदाज कर दिया जाता है। वेस्टइंडीज की टीम पिछले कुछ समय से लगातार बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है और वे इसी लय को टूर्नामेंट के अंत तक ले जाना चाहते हैं। होप ने संतोष व्यक्त किया कि टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही इस समय एक साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वेस्टइंडीज की यह टीम अपनी मौजूदा फॉर्म के दम पर विश्व कप के अंतिम दौर तक का सफर तय करेगी।

ये भी पढ़ें:SA ने बनाया T-20 विश्व कप में पावर-प्ले का 6वां सबसे बड़ा स्कोर, टॉप-5 में भारत
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
;;;