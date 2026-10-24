क्यों वैभव सूर्यवंशी को अपनी नई गाड़ी नहीं चलाने देंगे रोहित शर्मा? बताया कारण
रोहित शर्मा जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो वह टीवी पर होस्टिंग करते हैं। हाल ही में उनके शो का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह टीम इंडिया के युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं।
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा इस समय रेड मोड पर हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में धमाल मचाने के बाद भारत को अगली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है। इस बीच काफी गैप होने की वजह से वह टीवी पर होस्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा सोनी टीवी पर फैमिली फुल हाउस नामक एक टीवी शो होस्ट करते हैं जिसमें कई क्रिकेटर शिरकत कर चुके हैं, वहीं रिपोर्ट्स हैं कि न्यूजीलैंड दौरे से पहले विराट कोहली भी शो में आ सकते हैं। इस बीच रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह युवा भारतीय सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं।
शो के दौरान रोहित शर्मा से एक सवाल पूछा गया कि अगर वह नई गाड़ी लेते हैं तो ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसको आप कभी गाड़ी नहीं चलाने दोगे?
रोहित शर्मा यहां किसी भी खिलाड़ी का नाम ले सकते थे। वह ऋषभ पंत का भी नाम ले सकते थे, जो भयान कार एक्सीडेंट के चलते कई समय तक क्रिकेट से दूर रहे थे। हालांकि हिटमैन ने यहां दिमाग चलाया और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया। आप भी देखें वीडियो-
वैभव सूर्यवंशी को आज मिल सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका
वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल में अपना डेब्यू करने का बाद पिछले कुछ समय से ज्यादातर बेंच गर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी बार वह एशियन गेम्स में खेलते नजर आए थे, मगर इससे पहले उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ तो बाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका नहीं मिला था। भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, जहां भी वैभव का खेलना मुश्किल नजर आ रहा था। वैभव सूर्यवंशी को कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर इस वजह से मौका नहीं दे रहे थे कि वह वर्ल्ड कप विनिंग ओपनिंग जोड़ी के साथ बने रहना चाहते थे। सैमसन और अभिषेक ने भारत के लिए पिछले काफी समय से अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट की सोच थी कि अगर कोई चीज टूटी नहीं है तो उसे जोड़ें क्यों?
मगर अब ईशान किशन के चोटिल होने की वजह से वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग XI में एंट्री हो सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करेंगे या नंबर-3 पर खेलेंगे? अगर वैभव ओपनिंग करते हैं तो किसके साथ करेंगे और फिर नंबर-3 पर कौन खेलेगा?
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें