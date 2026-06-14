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KL राहुल ने अच्छा काम किया, शुभमन गिल का शतक छीनने पर ऐसा क्यों बोले सुनील गावस्कर?

Vimlesh Kumar Bhurtiya नयी दिल्ली, 14 जून (भाषा)
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केएल राहुल के तेज खेलने के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल का शतक मिस हो गया। इस रवैये से ग्रेट सुनील गावस्कर काफी खुश नजर आए और लोकेश राहुल की जमकर तारीफ की। उन्होंने क्या कुछ कहा जानिए।

KL राहुल ने अच्छा काम किया, शुभमन गिल का शतक छीनने पर ऐसा क्यों बोले सुनील गावस्कर?

पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने धर्मशाला में बारिश से प्रभावित पहले वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ मुश्किल लक्ष्य को आसानी से हासिल करने के बाद भारत के टीम को प्राथमिकता देने के रवैए की प्रशंसा करते हुए कहा कि बल्लेबाजों ने मुकाबले को 'बेहद आसान' बना दिया।

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बारिश से प्रभावित इस मैच को 25 ओवर का कर दिया गया था जिसे भारत ने सात विकेट से जीत कर तीन मैचों की श्रृंखला 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। गावस्कर ने कहा कि लक्ष्य का पीछा करते समय केएल राहुल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उससे पता चलता है कि खिलाड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय सामूहिक सफलता पर विश्वास करते हैं।

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राहुल ने टीम को प्राथमिकता दी- गिल के शतक को नहीं देखा

गावस्कर ने जिओस्टार पर कहा, '' जिया उर रहमान ने अपने अंतिम ओवर से पहले तीन ओवरों में सिर्फ 19 रन दिए थे। राहुल ने उस ओवर में 20 रन बनाए। तब शुभमन गिल को शतक पूरा करने के लिए 21 रन की जरूरत थी और टीम को जीत के लिए लगभग 30 रन चाहिए थे। ऐसे में राहुल ने मोर्चा संभाला।''

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उन्होंने कहा, कहा, ''इससे पता चलता है कि खिलाड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियों की बजाय टीम को अधिक महत्व देते हैं। यह इससे जुड़ा है कि प्रत्येक खिलाड़ी टीम के लिए क्या कर सकता है। 23वें ओवर में मैच जीतने से पता चलता है कि कितनी अच्छी तरह से लक्ष्य का पीछा किया गया। यह आसान लक्ष्य नहीं था लेकिन उन्होंने इसे आसान बना दिया क्योंकि उन्होंने टीम को प्राथमिकता दी।''

70 रनों पर खेल रहे थे गिल तभी आया राहुल का तूफान

बता दें कि कल खेल गए मुकाबले में शुभमन गिल 79 रनों के स्कोर पर खेल रहे थे और वे अपना शतक आसानी से पूरा कर सकते थे। लेकिन सामने अय्यर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे केएल राहुल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उनका शतक पूरा नहीं होने दिया। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके मुकाबले को जल्द ही खत्म कर दिया। मैच में जहां शुभमन गिल 66 गेंदों में 84 रन बनाए, वहीं लोकेश राहुल ने 19 गेंदों में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी चार चौके और 3 छक्कों की मदद से 205 की स्ट्राइक रेट के साथ खेली। हालांकि, कल 84 रनों की अपनी पारी के साथ ही गिल ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली। वे वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं और पूरी दुनिया में ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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Shubman Gill
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