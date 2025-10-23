सरफराज खान को इंडिया ए में क्यों नहीं चुना गया? BCCI का पक्ष आया सामने

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया ए के स्क्वाड में सरफराज खान को जगह नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर चयनसमिति पर भेदभाव और पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। इस बीच एनडीटीवी ने बीसीसीआई से जुड़े सूत्र के हवाले से बताया है कि सरफराज को स्क्वाड में जगह मिलने की असली वजह क्या थी।

घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे सरफराज खान को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया ए के स्क्वाड में जगह नहीं मिलने का मामला गरमाया हुआ है। तमाम एक्सपर्ट और फैन चयनसमिति के इस फैसले पर हैरानी जता रहे हैं। यहां तक कि मामला राजनीतिक रंग तक ले रहा है। कुछ यूजर इसे सांप्रदायिक रंग देते हुए धर्म का ऐंगल भी घुसेड़ रहे हैं। इस बीच एनडीटीवी ने बीसीसीआई से जुड़े सूत्र के हवाले से बताया है कि सरफराज को स्क्वाड में जगह मिलने की असली वजह क्या थी।

सरफराज खान इससे पहले चोट की वजह से दलीप ट्रॉफी और वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज के टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं बना सके थे। उन्होंने चोटिल होने से पहले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ कैंटरबरी में 92 रन की शानदार पारी खेली थी। चोट से वापसी के बाद उन्होंने कुछ दिन पहले ही रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए 74 रन की शानदार पारी खेली थी। उसके बाद भी चयनकर्ताओं ने इंडिया ए की स्क्वाड में उन्हें जगह देने लायक नहीं समझा। इसके बाद से बीसीसीआई पर चयन में पक्षपात और भेदभाव के आरोप लगने लगे हैं।

इस बीच एनडीटीवी ने बीसीसीआई से जुड़े एक सूत्र के हवाले से बताया है कि सरफराज को प्रदर्शन में कमी या पक्षपात की वजह से बाहर नहीं रखा गया है, बल्कि फिटनेस और फॉर्म की वजह से ऐसा हुआ है। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा गया है, ‘सरफराज इंजरी की वजह से बाहर थे। हाल ही में उन्होंने वापसी की और रणजी ट्रॉफी के पहला राउंड खेला। काफी लंबे समय से उन्होंने सिर्फ यही एक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला। चयनकर्ता मौजूदा रणजी सीजन में उनके फॉर्म का मूल्यांकन करेंगे उसके बाद ही इंडिया ए के सेप-अप के लिए उन पर विचार करेंगे। उम्मीद है कि उसे जल्द ही मौके मिलेंगे।’