सरफराज खान को इंडिया ए में क्यों नहीं चुना गया? BCCI का पक्ष आया सामने

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया ए के स्क्वाड में सरफराज खान को जगह नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर चयनसमिति पर भेदभाव और पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। इस बीच एनडीटीवी ने बीसीसीआई से जुड़े सूत्र के हवाले से बताया है कि सरफराज को स्क्वाड में जगह मिलने की असली वजह क्या थी।

Thu, 23 Oct 2025 11:17 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे सरफराज खान को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया ए के स्क्वाड में जगह नहीं मिलने का मामला गरमाया हुआ है। तमाम एक्सपर्ट और फैन चयनसमिति के इस फैसले पर हैरानी जता रहे हैं। यहां तक कि मामला राजनीतिक रंग तक ले रहा है। कुछ यूजर इसे सांप्रदायिक रंग देते हुए धर्म का ऐंगल भी घुसेड़ रहे हैं। इस बीच एनडीटीवी ने बीसीसीआई से जुड़े सूत्र के हवाले से बताया है कि सरफराज को स्क्वाड में जगह मिलने की असली वजह क्या थी।

सरफराज खान इससे पहले चोट की वजह से दलीप ट्रॉफी और वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज के टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं बना सके थे। उन्होंने चोटिल होने से पहले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ कैंटरबरी में 92 रन की शानदार पारी खेली थी। चोट से वापसी के बाद उन्होंने कुछ दिन पहले ही रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए 74 रन की शानदार पारी खेली थी। उसके बाद भी चयनकर्ताओं ने इंडिया ए की स्क्वाड में उन्हें जगह देने लायक नहीं समझा। इसके बाद से बीसीसीआई पर चयन में पक्षपात और भेदभाव के आरोप लगने लगे हैं।

इस बीच एनडीटीवी ने बीसीसीआई से जुड़े एक सूत्र के हवाले से बताया है कि सरफराज को प्रदर्शन में कमी या पक्षपात की वजह से बाहर नहीं रखा गया है, बल्कि फिटनेस और फॉर्म की वजह से ऐसा हुआ है। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा गया है, ‘सरफराज इंजरी की वजह से बाहर थे। हाल ही में उन्होंने वापसी की और रणजी ट्रॉफी के पहला राउंड खेला। काफी लंबे समय से उन्होंने सिर्फ यही एक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला। चयनकर्ता मौजूदा रणजी सीजन में उनके फॉर्म का मूल्यांकन करेंगे उसके बाद ही इंडिया ए के सेप-अप के लिए उन पर विचार करेंगे। उम्मीद है कि उसे जल्द ही मौके मिलेंगे।’

इससे पहले पीटीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सरफराज को ऋषभ पंत की वापसी की वजह से मौका नहीं मिला। पंत को इंडिया ए टीम में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा जाएगा, इसलिए सरफराज के लिए जगह नहीं बनती।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
