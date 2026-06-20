आखिरी गेंद पर लिया सिंगल, लेकिन अगले ओवर में स्ट्राइक पर नॉनस्ट्राइकर, IND Vs AFG मैच में ये अचंभा क्यों हुआ?
शाहीदी द्वारा 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लिए जाने के बावजूद राशिद खान को 40वें ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक क्यों लेनी पड़ी अब इसके पीछे की वजह सामने आई है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में शनिवार, 20 जून को तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए हैं और भारत के सामने 219 रनों का लक्ष्य रखा है। अफगानिस्तान की पारी के दौरान मैच में एक खास वाकया देखने को मिला, जिसके बाद लोग काफी कंन्फ्यूजन में हैं। शाहीदी द्वारा 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लिए जाने के बावजूद राशिद खान को 40वें ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक क्यों लेनी पड़ी अब इसके पीछे की वजह सामने आई है।
1 रन काटा गया और पांच रनों की पेनाल्टी भी
दरअसल, पारी का 39वां ओवर वाशिंगटन सुंदर डाल रहे थे और सामने अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहीदी थे। उन्होंने सुंदर द्वारा डाली गई 91.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई आखिरी गेंद स्लाइड करती हुई आई, शाहिदी ने इसे शॉर्ट थर्ड की तरफ खेला और एक रन दोनों खिलाड़ियों ने ले लिए। हालांकि, यह रन मान्य नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के कप्तान हशमत 39.6 ओवर पर फिर से खतरे के क्षेत्र में दौड़े और अंपायर ओवरों के बीच में उन्हें डांटते हुए दिखे। अंपायर ने हशमत पर 5 रनों की पेनल्टी लगाई और जो एक रन दौड़ा गया था उसे भी काट लिया गया। यह 5 रन भारतीय टीम को मिलेंगे। यही कारण था कि अगले ओवर जोकि 40.1वां ओवर था में राशिद खान स्ट्राइक पर थे नाकि हशमत शाहीदी। यह वास्तव में कोई गलती नहीं थी बल्कि पनिश किए जाने के कारण ऐसा हुआ था।
राशिद का स्ट्राइक पर होना गलती नहीं थी नियम था
बाद में स्पष्टीकरण भी आया कि 40.1 ओवर में राशिद का स्ट्राइक लेना कोई गलती नहीं थी। शहीदी के पिच पर दौड़ने की वजह से अफ़गानिस्तान पर 1 रन की पेनल्टी लगाई गई, इसलिए वह सिंगल रन काट लिया गया साथ ही भारत को पांच पेनल्टी रन दिए गए। इस वजह से दुबे के ओवर की पहली गेंद पर राशिद स्ट्राइक पर थे।
हशमत ने जड़ा ऐतिहासिक शतक
मैच की बात करें तो हशमत को भले ही इस मुकाबले में पेनाल्टी का सामना करना पड़ा हो लेकिन उन्होंने इस मैच में शानदार शतकीय पारी खेलते हुए 131 गेंदों में 102 रन बनाए। साथ ही उन्होंने इतिहास भी रच दिया। वे भारत के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले अफगानी कप्तान बन गए। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 13 चौके और एक छक्का जड़ा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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