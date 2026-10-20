वसीम जाफर को क्यों नहीं बनाया गया BCCI चीफ सिलेक्टर? आकाश चोपड़ा ने बताए 2 संभावित कारण
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वसीम जाफर को चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं बनाया, क्यों बोर्ड ने रमेश पवार का चयन किया और प्रज्ञान ओझा के लिए चीफ सिलेक्टर बनने का रास्ता साफ किया, आकाश चोपड़ा ने इसके दो संभावित कारण बताए हैं।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार, 19 अक्टूबर को प्रज्ञान ओझा को सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। अजीत अगरकर का 4 अक्टूबर को कार्यकाल समाप्त हुआ था, जिसके बाद प्रज्ञान ओझा को सिलेक्शन कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। उनकी अध्यक्षता में ही चार भारतीय टीमों के सिलेक्शन भी हाल ही में हुए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज, वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज के लिए टीमें शामिल हैं। साथ ही साथ न्यूजीलैंड टूर के लिए भारत ए की टीम का चयन भी प्रज्ञान ओझा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने किया है।
जब प्रज्ञान ओझा अंतरिम अध्यक्ष थे तब ऐसी चर्चा थी कि पार्थिव पटेल चयन समिति के अध्यक्ष बन सकते हैं, हालांकि, उन्होंने आवेदन ही नहीं किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने पश्चिम क्षेत्र से चयनकर्ता के खाली पद के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें इंटरव्यू के बाद चयनित नहीं किया गया। उनकी जगह 2 टेस्ट मैच खेलने वाले रमेश पवार को चयन समिति में शामिल किया गया। रमेश पवार के चयन समिति में आने से यह साफ हो गया कि चीफ सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा ही होंगे, क्योंकि BCCI पांच सदस्यों की चयन समिति में उसे अध्यक्ष बनाता है, जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हों। इस केस में प्रज्ञान ओझा ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच (24) खेले हैं, इस कारण वे अध्यक्ष या चीफ सिलेक्टर बने। हालांकि, अगर रमेश पवार की जगह वसीम जाफर को चुना जाता तब खेल एकदम बदल जाता। वसीम जाफर ने 31 टेस्ट मैच खेले हैं, जो ओझा से ज्यादा हैं और चयन समिति में जाने के बाद उनका चीफ सिलेक्टर बनना तय था। हालांकि, बीसीसीआई ने उन्हें चयनित ना करके प्रज्ञान ओझा के लिए रास्ता साफ किया और वे चीफ सिलेक्टर बने।
आकाश चोपड़ा ने बताए दो संभावित कारण
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सिलेक्टर्स को चयन करने वाली समिति ने वसीम जाफर को ना चुनकर प्रज्ञान ओझा को तरजीह क्यों दी, आकाश चोपड़ा ने इसके संभावित कारणों पर चर्चा की है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर यह बात रखी है कि प्रज्ञान ओझा पिछले एक साल से चयन समिति में हैं। उन्हें आगे कौन से खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, किन खिलाड़ियों को अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए चुना जाना है, इस सोच की पहले से स्पष्टता है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में इसमें शायद बदलाव का पक्षधर नहीं था। यही कारण हो सकता है कि जाफर को नहीं चयनित किया गया। उन्होंने एक और संभावित कारण बताते हुए यह कहा है कि वसीम जाफर के पास सिलेक्शन आदि का अनुभव ना होना भी एक वजह हो सकती है।
आकाश चोपड़ा मंगलवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा- “बीसीसीआई अगर चयन समिति में वसीम जाफर को लाती तो 31 टेस्ट मैचों के साथ वे चीफ सिलेक्टर होते। हालांकि, बीसीसीआई ने कहा- नहीं। दो कारण हैं- जो चीजें पहले से सेट हैं, जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, अगले एक साल में विश्व कप है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, 2028 में टी-20 विश्व कप है तो हम एक दिशा में चल चुके हैं, जिसमें अजीत अगरकर चेयरमैन थे, उनके साथ लगभग अंडरस्टडी आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा रहे, अजय रात्रा भी हैं, शिवसुंदर दास भी हैं, तो इन सबके साथ चलने देते हैं, ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, हम बड़े टूर्नामेंट के बहुत क्लोज हैं, जहां ऑलरेडी ब्लू प्रिंट सेट हो गया है। हम किसी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं लाना चाहते चीफ सिलेक्टर के रूप में जो चीजों को एकदम हिला दे। तो इन चीजों को दरकिनार करने के लिए आप प्रज्ञान ओझा को चेयरमैन बनाना चाहते थे तो वो भी एक सोच रही होगी। कैंडिडेट चुनते वक्त ये चीज जरूर दिमाग में रही होगी। तो जो चीजे हैं वो एक तरह से चलती रहें।”
आकाश चोपड़ा ने दूसरा कारण भी बताया। कहा- “रमेश पवार पहले से ही सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। ये काम वे लगातार कर रहे हैं तो उनके लिए यह स्वाभाविक सी चीज है। यही बात हम वसीम जाफर के लिए नहीं कह सकते हैं। उन्होंने आवेदन जरूर किया था लेकिन वे सेटअप का हिस्सा पहले से नहीं थे। उन्होंने सीधा अप्लाई किया, जिसका अपना एक मानी है, क्योंकि उन्होंने काफी क्रिकेट खेला है। अप्लाई किया लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया। इसके पीछे के यही दो संभावित कारण नजर आते हैं।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।