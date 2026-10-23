कुलदीप या वरुण में से किसी एक को क्यों नहीं खिलाया? श्रेयस अय्यर के फैसले से अश्विन नाखुश
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी-20 मैच के दौरान श्रेयस अय्यर ने जो प्लेइंग XI चुनी, उसको लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अश्विन नाखुश नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती में से किसी एक को प्लेइंग XI का हिस्सा जरूर होना चाहिए था।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार, 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने चार विकेट से जीता। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 225 रनों का विशाल स्कोर बनाया। 226 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 2 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। भारत की ओर से संजू सैमसन को 67 (33) रन बनाने के कारण प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
भारतीय टीम ने इस मुकाबले में प्लेइंग XI में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव में से किसी को भी शामिल नहीं किया। टीम इंडिया की गेंदबाजी यूनिट में भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल थे, जो तेज गेंदबाजों की चौकड़ी के रूप में खेलते हुए नजर आए। एकमात्र स्पिन ऑलराउंडर के रूप में टीम में अक्षर पटेल को शामिल किया गया। यानी इस प्लेइंग XI में एक भी विशेषज्ञ स्पिनर शामिल नहीं था। इस बात से पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन काफी नाराज दिखे। उन्होंने श्रेयस अय्यर के इस फैसले को ठीक नहीं माना। अश्विन अय्यर के फैसले से नाखुश दिखे और उनका मानना था कि कुलदीप या वरुण को किसी भी परिस्थिति में खिलाया जा सकता है। इनमें से किसी एक को तो प्लेइंग XI में होना ही चाहिए था।
श्रेयस अय्यर के फैसले से अश्विन नाखुश
अश्विन ने मुकाबले के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ चर्चा के दौरान ये सवाल उठाए। रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि "न्यूजीलैंड के पास कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का विकल्प नहीं है। नहीं तो वे पक्का खिलाते। और उनके पास क्वालिटी स्पिनर ना होने के बावजूद उन्होंने दो स्पिनर खिलाए।" अश्विन ने कहा कि "अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर हैं तो उन्हें इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 50 रन खाएंगे, 50 रन खाने में क्या परेशानी है, तेज गेंदबाज भी इतने रन खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहां पर स्पिनर खिलाने से विकेट तो मिल सकता है, दोनों विकेट टेकिंग गेंदबाज है।" उन्होंने कहा- “अगर क्राइस्टचर्च जैसे बड़े स्टेडियम में स्पिनर नहीं खिलाओगे तो कहां खिलाओगे।” अश्विन ने कहा कि "कुलदीप या वरुण में से किसी एक को आप न्यूजीलैंड दौरे के सभी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में खिला सकते हैं।" श्रेयस अय्यर द्वारा प्लेइंग XI को लेकर लिए गए फैसले से अश्विन ने बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखा और साफ माना कि एक विशेषज्ञ स्पिनर का टीम में होना जरूरी था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।