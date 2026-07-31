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नए कोच स्टीफन फ्लेमिंग के इस फैसले से क्यों नाराज हुए माइकल वॉन? बोले- हमारे पास MS धोनी नहीं...

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इंग्लैंड ने स्टीफन फ्लेमिंग को अपना नया टेस्ट कोच नियुक्त किया है, वहीं जो रूट को वापस कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि पूर्व कप्तान माइकल वॉन फ्लेमिंग के एक फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं।

MS Dhoni and Stephen Fleming
एमएस धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने नए टेस्ट कप्तान के साथ कोच का ऐलान कर दिया है। बेन स्टोक्स और ब्रैंडन मैकुलम की जोड़ी के जाने के बाद जो रूट को कप्तान की भूमिका वापस सौंपी गई है, वहीं स्टीफन फ्लेमिंग को नया कोच नियुक्त किया गया है। हालांकि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन इस बात से खुश नहीं हैं कि नए टेस्ट कोच स्टीफन फ्लेमिंग 19 अगस्त को हेडिंग्ले में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं हो रहे हैं। फ्लेमिंग दिसंबर से इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच का पद संभालेंगे।

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माइकल वॉन ने टेलीग्राफ में लिखा, "स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड के टेस्ट कोच के तौर पर एक अच्छी अपॉइंटमेंट हैं, लेकिन उन्हें दिसंबर में साउथ अफ्रीका टूर के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने के बजाय, पाकिस्तान सीरीज की शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए।

यह छोटी-छोटी बातों के बारे में है, एजबेस्टन जैसे मैदानों पर जाकर अनुभव हासिल करना – जहां एशेज टेस्ट हो रहा है – इंग्लिश क्रिकेट से जुड़े लोगों को जानना और काउंटी कोचों से मिलकर हमारे खेल के बारे में फैक्ट-फाइंडिंग करना जो उनकी मदद कर सकते हैं। ये वो एक-परसेंट बातें हैं जो इंग्लैंड ने ब्रेंडन मैकुलम के सालों में जाने दीं, लेकिन बड़ी ट्रॉफियां जीतने के लिए इनकी जरूरत होती है।"

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उन्होंने आगे कहा, "इससे यह भी पता चलता है कि इंग्लैंड की नौकरी का आकर्षण थोड़ा कम हो गया है क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें तुरंत काम शुरू करना चाहिए। यह थोड़ी निराशा भी दिखाता है कि इंग्लैंड अपनी शर्तों के बजाय उनकी शर्तों पर उम्मीदवार को नियुक्त करने को तैयार था।"

माइकल वॉन ने क्यों किया एमएस धोनी का जिक्र?

फ्लेमिंग को IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बहुत सफलता मिली। इस महीने की शुरुआत में सीएसके का साथ छोड़ने से पहले, उन्होंने MS धोनी की लीडरशिप में अपने 17 सालों में दो चैंपियंस लीग के अलावा पांच IPL टाइटल जीते थे। वॉन ने चेतावनी दी है कि नए कप्तान जो रूट कोई MS धोनी नहीं हैं और इंग्लैंड के सेट-अप में फ्लेमिंग का काम काफी मुश्किल है।

उन्होंने आगे कहा, “फ्लेमिंग की बहुत इज्जत है, वे एक बहुत अच्छे मैनेजर और टैक्टिशियन के तौर पर जाने जाते हैं। मैंने उन्हें IPL में देखा है, और इंग्लिश क्रिकेट में उन्हें जो एक प्रॉब्लम दिख सकती है, वह यह है कि हमारे पास उनके कप्तान के तौर पर MS धोनी नहीं हैं।

धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को संभाला, और फ्लेमिंग के पास भी कुछ बहुत अच्छे बैकरूम कोच थे। एरिक सिमंस उनके लिए एक शानदार बॉलिंग कोच थे, जो सफेद गेंद को स्विंग कराने में माहिर थे। उनकी टीम बॉल के साथ स्किल पर बनी थी, न कि तेज रफ्तार पर। मुझे हैरानी है कि क्या यह इस बात का इशारा है कि इंग्लैंड टेस्ट टीम में बॉलिंग का स्किल वाला पहलू वापस आएगा, न कि सिर्फ तेज रफ्तार।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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