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कुलदीप यादव को इंग्लैंड सीरीज में क्यों किया गया इग्नोर? शुभमन गिल ने साफ-साफ बताया

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई तीन वनडे मैचों की सीरीज में कुलदीप यादव को एक भी मैच नहीं खिलाया गया। अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इसका कारण बताया है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा है।

कुलदीप यादव को इंग्लैंड सीरीज में क्यों किया गया इग्नोर? शुभमन गिल ने साफ-साफ बताया

भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में कुलदीप यादव को एक भी मैच नहीं खिलाया गया। आखिरी मुकाबले में जब जसप्रीत बुमराह चोट के कारण मुकाबला नहीं खेल रहे थे ऐसे वक्त में मौका था कि आक्रामक स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग XI का हिस्सा बनाया जाए। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और भारतीय टीम ने इस सीरीज के तीनों मुकाबलों में चाइनामैन गेंदबाज को नजरअंदाज किया। टी-20 सीरीज में वे पहले ही शामिल नहीं किए गए थे। इंग्लैंड सीरीज में कुलदीप यादव के नजरअंदाज किए जाने या ना खिलाए जाने का कारण अब खुद कप्तान शुभमन गिल ने बताया है। उन्होंने कहा है कि पिचें स्पिनरों के लिए अनुकूल नहीं थीं और इसी वजह से जब स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे तो भारत को रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा। इसी कारण इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के निर्णायक मैच में कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया।

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गिल ने कहा विकेट स्पिनरों के अनुकूल नहीं थे

रविवार को खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम के अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण ने अंत में 387 रन लुटा दिए, जिसमें से 90 रन अकेले आखिरी छह ओवरों में आए। पूरी सीरीज में मध्य ओवरों में विकेट लेने का कोई कारगर विकल्प न होने के कारण, भारत को लॉर्ड्स में काफी मशक्कत करनी पड़ी जहां वे केवल तीन विकेट ही ले सके। कुलदीप को टीम में शामिल न करने का कारण पूछे जाने पर गिल ने कहा- “इससे पहले खेले गए मैचों में हमने देखा कि विकेट स्पिनरों को ज्यादा मदद नहीं कर रहे थे। जब भी स्पिनर गेंदबाजी करने आते थे, हमें रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ता था, जबकि तेज गेंदबाज गेंदबाजी करते समय कुछ न कुछ असर जरूर होता था। यही वजह थी कि हमने अतिरिक्त स्पिनर को टीम में नहीं लिया।” लेकिन गिल ने यह स्वीकार किया कि जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, पिच धीमी होती गई। उन्होंने कहा- “तेज गेंदबाजों के साथ आप स्वाभाविक रूप से दबाव बनाना चाहते हैं और मौके बनते देखना चाहते हैं। शायद बाद में विकेट को देखकर मुझे लगता है कि यह थोड़ी धीमी हो गई थी। जब हम गेंदबाजी कर रहे थे और जब अक्षर भाई हमारे लिए गेंदबाजी कर रहे थे, तब ऐसा नहीं लग रहा था कि विकेट इतनी धीमी हो जाएगी, लेकिन जब वे गेंदबाजी करने आए, तो खेल आगे बढ़ने के साथ-साथ विकेट थोड़ी धीमी होती हुई दिखाई दी।”

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Kuldeep Yadav
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