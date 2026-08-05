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कुंबले और कोहली में थी अनबन...वीरेंद्र सहवाग ने क्यों ठुकराया था हेड कोच का ऑफर? जानिए

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच चीजें ठीक नहीं थीं। ऐसे में वीरेंद्र सहवाग को 2017 में टीम इंडिया के हेड कोच बनने का ऑफर मिला था, लेकिन बीसीसीआई के इस प्रस्ताव को एक तरह से उन्होंने ठुकरा दिया था।

Virat Kohli Anil Kumble Virender Sehwag
विराट कोहली, अनिल कुंबले और वीरेंद्र सहवाग

साल 2017 में टीम इंडिया के हेड कोच बनने का ऑफर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को मिला था। बीसीसीआई के उस समय के सचिव अमिताभ चौधरी पूर्व ओपनर सहवाग को टीम इंडिया का हेड कोच बनाने के लिए अप्रोच किया था, क्योंकि अनिल कुंबले उस पद से हट गए थे। विराट कोहली उस समय टीम के कप्तान थे और कोच कुंबले के साथ उनकी अनबन सामने आई थी। कुंबले को कोच बने ज्यादा दिन नहीं हुए थे। 2016 में वे कोच बने थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के दौरान दोनों के बीच अनबन हो गई थी।

अमिताभ चौधरी ने सहवाग के साथ मीटिंग की थी, ताकि कुंबले के जाने के बाद वह कोच बनें। सहवाग ने पहले कभी कोचिंग रोल के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन बोर्ड की लीडरशिप और विराट कोहली के सीधे अप्रोच किए जाने के बाद वे कोच के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थीं, जो नहीं मानी गईं तो उन्होंने भी उस पद पर जाना उचित नहीं समझा। इसके बारे में अभ करीब 9 साल के बाद सहवाग ने फिर से बात की है।

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मैं तो अप्लाई भी नहीं करता- सहवाग

क्रिकेटनेक्स्ट पर सहवाग ने कहा, "अगर विराट कोहली या उस समय के BCCI सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी ने मुझसे बात नहीं की होती, तो मैं अप्लाई भी नहीं करता। उन्होंने मेरे साथ एक ठीक-ठाक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच चीजें ठीक नहीं हैं, इसलिए वे चाहते थे कि मैं अप्लाई करूं और कोच बनूं। उन्होंने कहा कि तुम 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कमेंट्री करने जा रहे हो, इसलिए अनिल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और तुम वहां से टीम को वेस्टइंडीज ले जा सकते हो।"

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सहवाग ने क्यों ठुकराया था इतना बड़ा ऑफर?

सहवाग ने साफ-साफ बोर्ड को कह दिया था यह पद स्वीकार करने के लिए उनकी कुछ खास शर्तें हैं। उन्होंने बताया, "मैंने न तो हां कहा और न ही ना, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं जाता हूं, तो मुझे मेरा स्टाफ चाहिए होगा। असिस्टेंट कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, फिजियो, ट्रेनर, मेरे पास अपनी पसंद के सभी लोग होंगे, लेकिन मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं गया।" रवि शास्त्री को कोच बनाया गया था। सहवाग ने अपना नाम वापस ले लिया था। उस समय सलाहकार समिति में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण थे। सहवाग से ये परिचित थे तो उनका दावा मजबूत लग रहा था, लेकिन शायद शर्तें बीसीसीआई को मंजूर नहीं थीं।

Vikash Gaur

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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