वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में क्यों नहीं खेल रहे हैं? सामने आया कारण
वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में क्यों नहीं खेल रहे हैं, इसका कारण सामने आ गया है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया है कि हम पिछली सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ गए हैं। वैभव को बाद में मौका दिया जाएगा।
Why Vaibhav Sooryavanshi is not playing today match vs Ireland भारत बनाम आयरलैंड के बीच दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मैच आज खेला जा रहा है। इस मैच में बहुत उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा और वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे। हालांकि, पहले मैच में ऐसा नहीं हुआ है। वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में मौका नहीं मिला है। उन्हें बाहर बिठाया गया है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ही सलामी बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वैभव सूर्यवंशी के आज के मैच में ना खेलने का क्या कारण है, आइए आपको बताते हैं।
श्रेयस अय्यर ने बताया वैभव के ना खेलने का कारण
टॉस के दौरान जब कप्तान श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि क्या वैभव सूर्यवंशी आज के मैच में अपना डेब्यू करेंगे। तब उन्होंने बेहद सधे हुए शब्दों में कहा दुर्भाग्यवश नहीं। उन्होंने कहा कि वैभव शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन आज उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं दिया गया है। वे आगे के मौकों में जरूर डेब्यू करेंगे। अय्यर ने कहा कि हमारे दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पिछली सीरीजों में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में उनको ड्रॉप करके वैभव को खिलाना काफी मुश्किल काम था। अय्यर ने कहा (क्या वैभव खेलेंगे?) “दुर्भाग्य से, नहीं। वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। लेकिन जाहिर है, हमारे स्क्वाड में जबरदस्त अनुभव है जिन्होंने भारत के लिए पिछली कुछ सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। इसलिए हम अपने उन अधिकांश क्रिकेटरों का समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें समय आने पर मौका मिलेगा। लेकिन अभी के लिए हम तीन असली सीमर्स, एक ऑलराउंडर और दो स्पिनरों के साथ खेल रहे हैं।”
हर किसी को था वैभव के डेब्यू का इंतजार
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑरेंज कैप और प्लेयर ऑफ द टूर्मामेंट का खिबात जीता था, जिसके बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चयनित किया गया है। वे भारत के साथ आयरलैंड सीरीज के साथ- साथ इंग्लैंड की सीरीज के लिए भी चुने गए हैं। वैभव को देखने के लिए उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे हैं। ऐसे में सबको उम्मीद थी कि वैभव डेब्यू करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने प्रसे कॉन्फ्रेंस में पहले ही साफ कर दिया था कि हम किसी शानदार फॉर्म वाले प्लेयर को हटाकर किसी और को खिलाने के पक्ष में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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