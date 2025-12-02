Cricket Logo
पिंक बॉल टेस्ट क्यों फ्लॉप हो रहा है? जानिए इसके पीछे की असली वजह

संक्षेप:

2015 में पिंक बॉल टेस्ट की शुरुआत हुई, लेकिन 10 साल में सिर्फ 23 ही मुकाबले खेले गए हैं। 24वां मैच होना है। ये चिंता का कारण है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के लिए इस कदम को अहम माना जा रहा है, जो अब फ्लॉप लगता है। 

Tue, 2 Dec 2025 09:15 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
करीब 10 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया फ्लेवर देखने को मिला था, जब ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल टेस्ट की शुरुआत हुई थी। 27 नवंबर 2015 को मार्टिन गप्टिल ने एडिलेड में मिचेल स्टार्क की गेंद का सामना किया था। ये पहला डे-नाइट टेस्ट था, जो पिंक बॉल से खेला गया था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, ये मैच काफी मनोरंजक तो था, लेकिन इसमें कुछ विवाद भी हुए, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से जीता। बहुत सारे दर्शक मैच देखने के लिए आए। टीवी रेटिंग्स भी दमदार थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पिंक बॉल टेस्ट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ही होकर रह गया है।

2000 के करीब से ही डे-नाइट टेस्ट को शुरू करने की डिमांड होने लगी थी। 2010 में एक बार इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच लॉर्ड्स में अंडर लाइट्स टेस्ट कराने की तैयारी थी, लेकिन ये प्लान सफल नहीं हुआ। आखिर में 2015 में इसकी शुरुआत हुई। जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मैदान में उतरे तो 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बोनस भी रखा गया था, जिससे मैच और भी दिलचस्प हो गया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सीईओ जेम्स सदरलैंड डे-नाइट टेस्ट को शुरू कराने के पीछे थे।

टीम इंडिया ने कुल 5 पिंक बॉल टेस्ट खेले हैं, जिनमें से दो मुकाबले एडिलेड में खेले गए हैं। गाबा में गुरुवार 4 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पिंक बॉल टेस्ट खेला जाना है। ये 2015 के बाद शुरू हुआ सिर्फ 24वां मेंस डे-नाइट टेस्ट है। इसमें भी आधे से ज्यादा (13) टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेले गए हैं। एडिलेड को पिंक बॉल टेस्ट का होम कहा जाता है, लेकिन इस बार ब्रिसबेन में ये मैच रखा गया है। सवाल वही है कि आखिर ये आइडिया फ्लॉप क्यों हो रहा है और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक ही इसे क्यों सीमित रखा गया है?

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इवेंट्स और ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर जोएल मॉरिसन ने ईएसपीएन को बताया, "ऑस्ट्रेलिया में यह इसलिए काम करता है, क्योंकि गर्मियों में इस समय मौसम बहुत अच्छा होता है, वर्ल्ड-क्लास स्टेडियम और सुविधाएं होती हैं और फ्लड लाइटिंग भी बहुत अच्छी होती है और आखिरकार, ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में डे-नाइट फॉर्मेट को सबसे अच्छे से सपोर्ट करने के लिए पिंक बॉल और विकेट को ऑप्टिमाइज करने में लंबे समय से काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है।"

डे-नाइट टेस्ट क्यों फेल?

पिछले कुछ सालों में यह बात साफ हो गई है कि एक आइडियल डे-नाइट सिनेरियो बनाने के लिए आपको कुछ खास तरह के हालातों की जरूरत होती है। इनमें ओस का कम असर, ऐसी पिच जो पिंक बॉल को लंबे समय तक मदद करे। परफेक्ट पिच बनाना चुनौती है। ज्यादा देर तक कुछ हद तक सख्त बनाए रखने में मदद करे, लेकिन ऐसी न हो कि हालात खेलने लायक न रहें और ऐसा मौसम जो शाम को गर्म रहने का ठीक-ठाक भरोसा दे। इंग्लैंड में मौसम की समस्या है, जबकि भारत में ओस एक फैक्टर है। साउथ अफ्रीका में एक पिंक बॉल टेस्ट खेला गया है, जहां लाइट्स की समस्या होती है। श्रीलंका में फ्लडलाइट्स नहीं हैं। पाकिस्तान में अभी तक इसका आयोजन नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज भी परफेक्ट नहीं हैं।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
