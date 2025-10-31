टीम इंडिया को मेलबर्न में क्यों मिली करारी हार? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कारण
संक्षेप: भारतीयी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार का कारण बताया। सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की हार का ठीकरा किसी एक खिलाड़ी पर नहीं फोड़ा है। उन्होंने जोश हेजलवुड की भी तारीफ की।
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार का कारण बताया। सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की हार का ठीकरा किसी एक खिलाड़ी पर नहीं फोड़ा है, बल्कि उन्होंने खुद समेत टॉप के चार बल्लेबाजों को इसका कसूरवार बताया है। इसके अलावा सूर्या ने ऑस्ट्रेलियाई पेसर जोश हेजलवुड की भी तारीफ की, जिन्होंने पावरप्ले में ही टीम इंडिया को घुटनों पर ला दिया था, क्योंकि तीन विकेट उन्होंने अपने 3 ओवरों में ही चटका दिए थे। इस मैच में भारतीय टीम सिर्फ 125 रन ही बना सकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर 14वें ओवर में ही 126 रनों के टारगेट को हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।
सूर्यकुमार यादव ने सबसे पहले पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जोश हेजलवुड की गेंदबाजी की तारीफ की। उन्होंने कहा, "बिल्कुल वे शानदार थे। जिस तरह से उन्होंने पावरप्ले में गेंदबाजी की - अगर आपके चार बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं, तो वापसी करना बहुत मुश्किल होता है। क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने वाकई बेहतरीन गेंदबाजी की।" अभिषेक शर्मा के बारे में सूर्या ने कहा, “वह पिछले कुछ समय से ऐसा कर रहे हैं। वह अपना खेल जानते हैं, अपनी पहचान जानते हैं और अच्छी बात है कि वह इसे नहीं बदल रहे हैं - यही उन्हें सफलता दिलाता है। उम्मीद है कि वह इसी तरह खेलते रहेंगे और हमारे लिए ऐसी कई और पारियां खेलेंगे।”
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अगले मैच के में वापसी करने को लेकर कहा, "हमें वही करना होगा जो हमने पहले मैच में किया था - अगर हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अच्छी बल्लेबाजी करें और फिर आकर अच्छी, कसी हुई लाइन में गेंदबाजी करते हुए स्कोर का बचाव करें।" इस मुकाबले में भारत के पास डिफेंस करने के लिए रन ही नहीं थे। 6 विकेट भारत ने जरूर चटकाए, लेकिन स्कोरबोर्ड पर रन सिर्फ 125 ही थे। ऐसे में गेंदबाजों का मनोबल गिरा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने भी मैच को ज्यादा कठिन नहीं बनाया। उन्होंने मैच को जल्दी खत्म करने के लिए कुछ विकेट भी खोए। सीरीज का तीसरा मैच होबार्ट में 2 नवंबर को खेला जाएगा।