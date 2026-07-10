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T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया क्यों गंवा बैठी लगातार दो सीरीज, जानिए हार के 5 बड़े कारण

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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T20 वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन टीम इंडिया लगातार दो T20 सीरीज क्यों गंवा बैठी। इसके पीछे के पांच कारण आप जान लीजिए। असल में इन दो सीरीजों की हार का गुनहगार कौन है? 

T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया क्यों गंवा बैठी लगातार दो सीरीज, जानिए हार के 5 बड़े कारण

टीम इंडिया आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी टी20 सीरीज हार गई है। आयरलैंड में 2-0 से पिटने के बाद इंग्लैंड में 4 मैचों के बाद भारत 3-0 से पिछड़ गया है। एक मुकाबला इस सीरीज का बाकी है, लेकिन उसका नतीजा भारत के पक्ष में आ भी जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा हार के जख्मों पर मरहम का काम करेगा। अब सवाल उठता है कि कुछ ही महीने पहले टी20 विश्व कप की चैंपियन बनी टीम की हालत इतनी खराब कैसी होगी? इसके बारे में जान लीजिए कि क्यों यूके के दौरे पर भारत बुरी तरह फेल रहा है।

1. ओपनर्स फेल

टीम इंडिया को यूके टूर पर अभी तक एक भी जीत इसलिए नसीब नहीं हुई है, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। पहले तीन मैचों में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की, जबकि बाकी के तीन मैचों में अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी ओपनर के तौर पर उतरे। हालांकि, 6 पारियों में एक बार ही 50 रनों की साझेदारी कर पाई है, जो हार के सबसे बड़े कारणों में से एक है।

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2. ईशान और तिलक की फॉर्म

ईशान किशन इस दौरे पर नंबर वन बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में बन गए, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत घटिया रहा है। पिछले 6 मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 79 रन आए हैं, जिसमें से भी एक मैच में 49 रन उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा तिलक वर्मा 125 रन 6 पारियों में बना सके हैं। उनके साथ समस्या यह है कि वे मैच फिनिश नहीं कर पा रहे और तेज गति से रन नहीं बना पा रहे। इससे टीम इंडिया को नुकसान हो रहा है।

3. फिनिशर की कमी

टीम इंडिया फिनिशर्स की कमी से भी इस दौरे पर जूझती नजर आई है। रिंकू सिंह का इस दौरे के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ था, जबकि हार्दिक पांड्या चोट की वजह से बाहर थे। नीतीश कुमार रेड्डी भी चोट के चलते दौरे से बाहर हो गए। ऐसे में अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को फिनिशर की भूमिका निभानी पड़ी, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप रहे।

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4. खराब गेंदबाजी

आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के दौरे पर टीम इंडिया को खराब गेंदबाजी से भी निपटना पड़ा। कई एक-एक ओवर में 27 से 29 रन दिए गए तो कभी विकेटों के लिए गेंदबाज तरसते नजर आए। अर्शदीप सिंह को छोड़ दें तो बाकी के गेंदबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। फिर चाहे बात पेसर्स की करें या स्पिनर्स या ऑलराउंडर्स की। हर कोई विकेट के लिए यहां तरसता दिखा है।

5. स्पिनर्स पर भरोसा

कप्तान और कोच की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और उन्हें भी हार का जिम्मेदार कहा जाना चाहिए। श्रेयस अय्यर कंसिस्टेंट बल्ले से नजर नहीं आए, जबकि उन्होंने और कोच ने मिलकर स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा किया, जबकि इंग्लैंड में हमेशा तेज गेंदबाज अच्छा करते हैं। तीन-तीन स्पिनरों के साथ वे उतरे हैं और इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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