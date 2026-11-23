जीता जिताया मैच कैसे निकल गया टीम इंडिया के हाथ से? कप्तान शुभमन गिल ने बताया कारण
जीता जिताया मैच टीम इंडिया के हाथ से कैसे निकल गया? इसके बारे में कप्तान शुभमन गिल ने बताया है। उनका कहना है कि अगर जो कुछ मौके बने थे, उन्हें अगर भारत भुना लेता तो बात कुछ और हो सकती थी।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्रॉ मैच में क्या कुछ अच्छा रहा। उन्होंने जल्दी ड्रॉ का फैसला क्यों किया और क्या वे टीम के प्रदर्शन से खुश हैं? इन सभी सवालों का जवाब कप्तान गिल ने बेबाकी से दिया। हालांकि, उन्होंने माना कि कुछ मौके जो बने थे, उन्हें भुनाया जाता तो फिर मैच का नतीजा बदल सकता था। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच अब निर्णायक होगा।
कप्तान शुभमन गिल से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूछा गया कि क्या फील्ड पर यह एक मुश्किल दिन था? इस पर कप्तान गिल बोले, "नहीं, सच में नहीं। मुझे लगता है कि हमें पता था कि उस विकेट पर दस विकेट लेना एक चैलेंज होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास मौके थे, कुछ मौके यहां-वहां, टेल के साथ, आप कभी सच में नहीं जानते कि क्या हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि फील्ड में हमारा दिन ठीक-ठाक रहा।"
टेस्ट मैच में क्या टीम ने अच्छा खेला, बैटिंग, बॉलिंग और बाकी चीजों को देखें तो? इस पर गिल बोले, "हां, बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम काफी इम्प्रेसिव थे। मुझे लगता है कि घर से बाहर खेलना अलग होता है। मुझे लगता है कि हमने उन्हें हर एरिया में चैलेंज किया और यही हमारे लिए ज़रूरी बात थी, तब भी जब हम पहली इनिंग्स में बॉल के साथ आए थे। मुझे लगता है कि हमने प्रदर्शन अच्छा किया और फिर जाहिर है, बैट से, सभी ने योगदान दिया सिर्फ दो सेंचुरी, लेकिन फिर हमने लगभग 700 से ज्यादा रन बनाए, जो बहुत ज़्यादा हैं।"
दूसरे टेस्ट मैच को लेकर क्या कहा गिल ने?
गिल से आगे पूछा गया कि क्राइस्टचर्च में अगले साढ़े तीन दिन कैसे रहेंगे? और क्या आप कुछ सुधार करना चाहेंगे? इसके जवाब में वह बोले, "सच कहूं तो, नहीं। उम्मीद है कि क्राइस्टचर्च में गेंदबाजों के लिए विकेट में थोड़ी और मदद होगी। तो अगर हम वहां भी वैसा ही खेल पाते हैं और गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अपने प्लान को उसी कंसिस्टेंसी के साथ लागू कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अच्छी जगह पर होंगे।"
आखिर में उस हैंडशेक मोमेंट पर आते हैं। मैंने आपको गौतम गंभीर के साथ मैदान के बाहर देखा था। वहां क्या चर्चा हुई? और क्या टेस्ट जारी रखने लायक था? या वह चर्चा कैसी रही? इसके जवाब में कप्तान ने बताया, "अगर विकेट में थोड़ा कुछ होता, तो शायद हम आगे जाते, लेकिन तेज गेंदबाज थके हुए थे। उन्होंने मैच में लगभग 50 ओवर फेंके थे सभी ने। इसके अलावा ध्यान में यह भी रखना था कि अगला मैच सिर्फ तीन दिनों में है और कल ट्रैवल है, इसलिए जल्दी खत्म करना चाहते थे। हम अपने सभी गेंदबाजों को फ्रेश रखना चाहते थे। 5-10 एक्स्ट्रा ओवर होने से कुछ मदद मिलने की संभावना नहीं लग रही थी।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट