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लोग चाहते हैं कि रोहित शर्मा फेल हो जाएं, पूर्व क्रिकेटर ने लगाई हिटमैन के दुश्मनों की क्लास

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मोहम्मद कैफ ने हिटमैन रोहित शर्मा की आलोचना करने वालों पर निशाना साधा है कि बहुत से लोग हैं, जो रोहित शर्मा को फेल होते हुए देखना चाहते हैं। रोहित ने 79 रनों की पारी तीसरे वनडे मैच में खेली।

लोग चाहते हैं कि रोहित शर्मा फेल हो जाएं, पूर्व क्रिकेटर ने लगाई हिटमैन के दुश्मनों की क्लास

रोहित शर्मा ने चेन्नई के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 79 रनों की पारी खेलकर साबित कर दिया कि वह 39 की उम्र में भी रन बना सकते हैं। रोहित शर्मा का सपना वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना है। हालांकि, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं चाहते कि रोहित आने वाले वर्ल्ड कप में खेलें, क्योंकि उनकी उम्र 40 के पार हो जाएगी। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने हिटमैन की आलोचना करने वालों पर निशाना साधा है कि बहुत से लोग हैं, जो रोहित शर्मा को फेल होते हुए देखना चाहते हैं।

हिटमैन रोहित ने पिछली 10 पारियों में एक शतक, दो बार 75 या इससे ज्यादा रन की पारी। एक 57 रनों की पारी और एक 48 रनों की पारी खेली है। इससे कहा जा सकता है कि वह अच्छी लय में है, लेकिन एक पारी में फेल होने पर ही उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाता है। मोहम्मद कैफ ने कहा कि उम्र नहीं, बल्कि फॉर्म ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया होनी चाहिए, खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के मामले में। दोनों टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं।

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मोहम्मद कैफ ने चेन्नई वनडे के बाद एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "सच में समझ नहीं आता कि इतने सारे लोग क्यों चाहते हैं कि रोहित शर्मा फेल हो जाएं। जिस तरह से उन्होंने इस चैलेंज को सीधे लिया है, वह तारीफ के काबिल है। उन्होंने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बनाए और अब अफगानिस्तान के खिलाफ 79 रन बनाए। कुछ छोटे स्कोर से उनकी क्लास का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्रिकेट फैंस के तौर पर, हमें दुआ करनी चाहिए कि वह इस फॉर्म को 2027 वर्ल्ड कप में भी जारी रखें। इंडिया को रोहित और विराट कोहली के एक्सपीरियंस की भी जरूरत है।"

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रोहित ने फिटनेस में किया था सुधार

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले उनकी फॉर्म और फिटनेस पर सवाल उठ रहे थे। उन्होंने अपनी कप्तानी में देश को चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई। कुछ महीनों के बाद उनसे वनडे की कप्तानी छीन ली गई और यह रिपोर्ट सामने आईं कि उन्हें वनडे टीम से बाहर कर दिया जाएगा या फिर एक दो सीरीज उन्हें मिल सकती हैं। हालांकि, रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस में सुधार किया और कई सीरीज वे खेल चुके हैं, जिनमें उनका प्रदर्शन अच्छा ही रहा है। ऐसे में वह वनडे विश्व कप की दावेदारी पेश कर रहे हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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