लोग चाहते हैं कि रोहित शर्मा फेल हो जाएं, पूर्व क्रिकेटर ने लगाई हिटमैन के दुश्मनों की क्लास
मोहम्मद कैफ ने हिटमैन रोहित शर्मा की आलोचना करने वालों पर निशाना साधा है कि बहुत से लोग हैं, जो रोहित शर्मा को फेल होते हुए देखना चाहते हैं। रोहित ने 79 रनों की पारी तीसरे वनडे मैच में खेली।
रोहित शर्मा ने चेन्नई के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 79 रनों की पारी खेलकर साबित कर दिया कि वह 39 की उम्र में भी रन बना सकते हैं। रोहित शर्मा का सपना वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना है। हालांकि, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं चाहते कि रोहित आने वाले वर्ल्ड कप में खेलें, क्योंकि उनकी उम्र 40 के पार हो जाएगी। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने हिटमैन की आलोचना करने वालों पर निशाना साधा है कि बहुत से लोग हैं, जो रोहित शर्मा को फेल होते हुए देखना चाहते हैं।
हिटमैन रोहित ने पिछली 10 पारियों में एक शतक, दो बार 75 या इससे ज्यादा रन की पारी। एक 57 रनों की पारी और एक 48 रनों की पारी खेली है। इससे कहा जा सकता है कि वह अच्छी लय में है, लेकिन एक पारी में फेल होने पर ही उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाता है। मोहम्मद कैफ ने कहा कि उम्र नहीं, बल्कि फॉर्म ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया होनी चाहिए, खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के मामले में। दोनों टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं।
मोहम्मद कैफ ने चेन्नई वनडे के बाद एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "सच में समझ नहीं आता कि इतने सारे लोग क्यों चाहते हैं कि रोहित शर्मा फेल हो जाएं। जिस तरह से उन्होंने इस चैलेंज को सीधे लिया है, वह तारीफ के काबिल है। उन्होंने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बनाए और अब अफगानिस्तान के खिलाफ 79 रन बनाए। कुछ छोटे स्कोर से उनकी क्लास का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्रिकेट फैंस के तौर पर, हमें दुआ करनी चाहिए कि वह इस फॉर्म को 2027 वर्ल्ड कप में भी जारी रखें। इंडिया को रोहित और विराट कोहली के एक्सपीरियंस की भी जरूरत है।"
रोहित ने फिटनेस में किया था सुधार
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले उनकी फॉर्म और फिटनेस पर सवाल उठ रहे थे। उन्होंने अपनी कप्तानी में देश को चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई। कुछ महीनों के बाद उनसे वनडे की कप्तानी छीन ली गई और यह रिपोर्ट सामने आईं कि उन्हें वनडे टीम से बाहर कर दिया जाएगा या फिर एक दो सीरीज उन्हें मिल सकती हैं। हालांकि, रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस में सुधार किया और कई सीरीज वे खेल चुके हैं, जिनमें उनका प्रदर्शन अच्छा ही रहा है। ऐसे में वह वनडे विश्व कप की दावेदारी पेश कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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