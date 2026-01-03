शुभमन गिल आज विजय हजारे ट्रॉफी मैच क्यों नहीं खेल रहे? जानिए स्टार क्रिकेटर के बाहर बैठने का कारण

संक्षेप: Shubman Gill Misses Out For Punjab: शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी के पांचवें राउंड के मुकाबले में पंजाब की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं। आज पंजाब की सिक्किम से भिड़ंत हो रही है।

आज विजय हजारे ट्रॉफी के पांचवें राउंड के मुकाबले खेले जा रहे हैं। पंजाब की जयपुर के जयपुरिया विद्यालय मैदान पर सिक्किम से भिड़ंत हो रही है। पंजाब ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। हालांकि, जब पंजाब की प्लेइंग इलेवन सामने आई तो सभी चौंक गए। स्टार क्रिकेटर शुभमन गिल की घरेलू क्रिकेट में वापसी टल गई है। भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल सिक्किम के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि शुभमन और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह तीन और छह जनवरी को सिक्किम और गोवा के खिलाफ पंजाब के लिए दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलेंगे। अर्शदीप शनिवार को खेल रहे हैं मगर स्टार क्रिकेटर शुभमन का प्लेइंग इलेवन से नाम गायब है।

ये है शुभमन के बाहर बैठने का कारण स्टार स्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, टीम सूत्रों ने बताया कि गिल को फूड पॉइजनिंग के कारण मैच से बाहर बैठना पड़ा है। पंजाब वर्सेस सिक्किम मैच बंद दरवाजों के पीछा खेला जा रहा है। मैच के दौरान दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं है। जयपुरिया विद्यालय के अंदर बने ग्राउंड में दर्शकों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि, खिलाड़ियों के चेंजिंग रूम के ऊपर एक छोटी गैलरी है, लेकिन यह सिर्फ भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) डेलीगेट्स, स्कूल और एकेडमी के छात्रों के लिए है। मैच का टीवी पर प्रसारण नहीं हो रहा और ना ही 'लाइव स्ट्रीम' उपलब्ध है।