श्रेयस अय्यर को क्यों मिलना चाहिए एशिया कप में मौका? सरपंच साहब टी20 वर्ल्ड से पहले साबित हो सकते हैं 'गेम चेंजर'

नंबर-3 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, चार पर तिलक वर्मा हैं जिन्होंने हाल ही में लगातार दो मैचों में शतक जड़े थे। इसके बाद रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और शिवम दूबे का नाम आता है। फिर जाकर हीं श्रेयस अय्यर कतार में खड़े रहते हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 10:26 AM
2023 की शुरुआत में जब श्रेयस अय्यर चोटिल हुए थे, तब से ही मानों उनकी किस्मत उनसे रूठ गई है। वह रिकवरी कर कई बार टीम में वापस आए, मगर नियममित तौर पर अपनी जगह नहीं बना पाए। तीनों फॉर्मेट के शानदार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर के करियर में एक समय ऐसा आ गया था कि वह ना तो टेस्ट और ना ही वनडे और टी20 की टीम में अपनी जगह बना पा रहे थे। 2024 में विराट कोहली के अचानक चोटिल होने की वजह से अय्यर को वनडे टीम में तो जगह मिल गई, मगर टेस्ट और टी20 के दरवाजे वह अभी भी खड़खड़ा रहे हैं। अजीत अगरकर साफ कर चुके हैं कि अय्यर की टेस्ट टीम में अभी जगह नहीं बनती, मगर टी20 का क्या?

श्रेयस अय्यर आईपीएल से लेकर मुंबई टी20 लीग और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से नहीं बल्कि बेहतरीन कप्तानी से भी हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

हालांकि भारत के लिए 51 T20I खेल चुके श्रेयस अय्यर 2023 के बाद से टीम से बाहर चल रहे हैं।

श्रेयस अय्यर के टी20 आंकड़े

श्रेयस अय्यर लगातार टीम में वापसी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पिछले IPL सीजन में वे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे, उनके लिए यह एक ऐसा सीजन रहा जिससे उन्होंने अपनी पहचान एक बल्लेबाज के साथ-साथ एक लीडर के रूप में भी बनाई। उन्होंने ऑरेंज कैप नहीं जीती, लेकिन किसी ने भी उनके जितना जोश नहीं बढ़ाया, किसी ने भी उनके जितना सुकून नहीं दिया। वे चौके या छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी शीर्ष पर नहीं रहे, लेकिन गेंदबाजों को उन्होंने जितना डराया, उतना किसी ने नहीं। प्लेऑफ में तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा।

पिछला आईपीएल सीजन उनके करियर का बेस्ट सीजन रहा। उन्होंने 2025 आईपीएल में 604 रन 50.33 की औसत के साथ उनाए, इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 175 का रहा। अय्यर के बल्ले से इस दौरान 6 अर्द्धशतक निकले। उन्होंने कुल 43 चौके और 39 छक्के लगाए थे।

आईपीएल के अलावा उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी करते हुए खिताब भी जिताया था। अपने पहले ही मैच में उन्होंने गोवा के खिलाफ शतक ठोका था।

उनके ये आंकड़े तो दर्शाते हैं कि उन्हें टीम में जगह मिलनी चाहिए, मगर वह किस नंबर पर आएंगे।

किस नंबर पर खेलेंगे श्रेयस अय्यर?

नंबर-3 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, चार पर तिलक वर्मा हैं जिन्होंने हाल ही में लगातार दो मैचों में शतक जड़े थे। इसके बाद रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और शिवम दूबे का नाम आता है। फिर जाकर हीं श्रेयस अय्यर कतार में खड़े रहते हैं।

श्रेयस अय्यर को अगर मौका देना है तो वह ज्यादा से ज्यादा नंबर-5 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऐसे में रिंकू सिंह यार फिर शिवम दुबे में से किसी को बलिदान देना पड़ सकता है।

श्रेयस अय्यर नंबर-5 के परफेक्ट बल्लेबाज हैं, वह धीमी पिचों पर खेलना जानते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ उनका कोई जवाब नहीं…वहीं तेज गेंदबाजों को भी वह अब आड़े हाथ लेते हैं। कुछ समय पहले शॉर्ट बॉल उनके लिए समस्या पैदा करती थी, मगर अब उन्होंने उससे भी निजात पा लिया है।

श्रेयस अय्यर को अगर एशिया कप में जगह मिलती है और वह अपने आईपीएल परफॉर्मेंस को दोहराने में कामयाब रहते हैं तो वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी दावेदारी ठोक सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 साउथ अफ्रीका में खेला जाना है, वहां की तेज तर्रार और उछाल भरी पिचें श्रेय्यर अय्यर की बल्लेबाजी को सूट करेगी। टी20 वर्ल्ड कप में वह टीम इंडिया के गेमचेंजर भी साबित हो सकते हैं।

