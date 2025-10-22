Cricket Logo
सरफराज खान को क्यों नहीं मिली इंडिया ए टीम में जगह? सामने आई असली वजह, करनी चाहिए रहाणे से बात

संक्षेप: सरफराज खान ने पिछली बार इंडिया ए के लिए कैंटरबरी में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 92 रन की पारी खेली थी और पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज का वह हिस्सा नहीं थे। वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में थे। 

Wed, 22 Oct 2025 09:26 AMBhasha नई दिल्ली
सरफराज खान ने पिछली बार इंडिया ए के लिए कैंटरबरी में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 92 रन की पारी खेली थी और पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के दौरान वह बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। मंगलवार को जब राष्ट्रीय चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दो प्रथम श्रेणी मैच के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान किया तो बुधवार को अपना 28वां जन्मदिन मनाने वाले सरफराज का नाम ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दो अलग-अलग टीमों में नहीं था।

हाल ही में काफी वजन कम करने वाले सरफराज इससे दुखी होंगे, लेकिन अगर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और भारतीय टीम प्रबंधन के नजरिए से इस फैसले को देखा जाए तो यह उतना विवादास्पद नहीं लगेगा जितना सोशल मीडिया इसे बना रहा है। समझा जाता है कि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे पंत दोनों मैच में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे जो आमतौर पर भारतीय टीम में उनका स्थायी स्थान भी है।

चयनकर्ताओं के बीच एक विचारधारा यह है कि सरफराज को केवल उसी स्थान पर आजमाया जाना चाहिए, जहां भारतीय टीम प्रबंधन अब भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है और फिलहाल बी साई सुदर्शन तीसरे नंबर पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुदर्शन दोनों मैच के लिए भारत ए टीम का हिस्सा हैं। वह टीम के उप कप्तान भी हैं और इन मैचों में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे।

एक पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता ने पीटीआई से कहा, ‘‘सरफराज को मुंबई टीम प्रबंधन और उनके सबसे सीनियर खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे से बात करनी चाहिए और हो सके तो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी चाहिए जहां उन्हें नई गेंद खेलनी पड़ सकती है। अगर वह पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते रहेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। भारत के पास इन स्थानों के लिए और भी ऑलराउंड विकल्प हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और नितीश रेड्डी... अगर सभी फिट और उपलब्ध रहे तो (वे) ऑलराउंडर होने के कारण मध्यक्रम में जगह बना लेंगे। जब पंत चोटिल होंगे तो ध्रुव जुरेल पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे।’’ सच कहें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ स्पिनर की अनुकूल पिच पर सरफराज की लगातार चार असफलताएं उनके बाहर होने का कारण बनीं।

टेस्ट टीम में बल्लेबाजी क्रम में नंबर एक, दो और चार अब तय हो चुके हैं और नंबर पांच से आठ ऑलराउंडर (बल्लेबाजों सहित) से संबंधित हैं, ऐसे में एकमात्र स्थान नंबर तीन बचा है और शायद मुंबई के इस साहसी बल्लेबाज को आत्मविश्वास से लबरेज होकर एक नया स्थान आजमाने की जरूरत है। ए टीम में सरफराज पर रजत पाटीदार और रुतुराज गायकवाड़ को तरजीह दी गई है। पाटीदार अपने पिछले पांच प्रथम श्रेणी मैच की आठ पारियों में तीन शतक, एक दोहरा शतक और तीन अर्द्धशतक लगाकर शानदार फॉर्म में हैं। इसमें दो दलीप, एक ईरानी और पहला रणजी ट्रॉफी मैच शामिल है। उनके स्कोर क्रमशः 125, 66, 77, 101, 13, 66, 10 और नाबाद 205 रन हैं।

गायकवाड़ ने अपने पिछले तीन प्रथम श्रेणी मैच में एक शतक (184), एक शतक के करीब (91) और एक अन्य अर्धशतक लगाया है। बहुत से मामलों में यह हमेशा घरेलू क्रिकेट में बनाए गए बड़े स्कोर के बारे में नहीं होता है बल्कि चयन समिति की इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनके अनुसार कौन बड़े स्तर पर सफलता पाने के लिए अधिक उपयुक्त है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
