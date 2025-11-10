Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Why Sanju Samson trade deal not finalised with Delhi Capitals ahead of IPL 2026 know the reason
IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स के साथ क्यों नहीं हो सकी संजू सैमसन की ट्रेड डील? सामने आया कारण

IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स के साथ क्यों नहीं हो सकी संजू सैमसन की ट्रेड डील? सामने आया कारण

संक्षेप: IPL 2026 के लिए कुछ ट्रेड डील देखने को मिलने वाली हैं। इस बीच खबर थी कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ संजू सैमसन की ट्रेड डील हो सकती है, जिसके साथ वे पहले भी आईपीएल में खेल चुके हैं। हालांकि, ये डील नहीं हुई।

Mon, 10 Nov 2025 12:32 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

IPL 2026 में आपको संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं, बल्कि किसी अन्य टीम के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने का मन बना लिया है। पिछले सीजन में टीम के कप्तान रहे सैमसन इस बार नई फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल खेल सकते हैं। हालांकि, चर्चा ये भी थी कि वे फिर से दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ सकते हैं। दिल्ली की फ्रेंचाइजी के लिए वे उस समय आईपीएल खेले थे, जब राजस्थान रॉयल्स पर बैन लग गया था। हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स के साथ उनकी डील नहीं हो सकी। दिल्ली कैपिटल्स के साथ सैमसन की ट्रेड डील क्यों नहीं हुई? इसके पीछे का कारण जान लीजिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

संजू सैमसन के अब चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के साथ जुड़ने की संभावना है। सैमसन की ट्रेड डील रविंद्र जडेजा और सैम करन के साथ हो सकती है। वे आरआर में आ सकते हैं और सैमसन सीएसके जा सकते हैं। हालांकि, सैमसन की डील दिल्ली के साथ लगभग हो चुकी थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर ये कैंसिल हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी इस डील में ट्रिस्टन स्टब्स की मांग कर रही थी। बाद में राजस्थान की फ्रेंचाइजी ने इस डील में अनकैप्ड ऑलराउंडर समीर रिजवी को भी शामिल करने की इच्छा जाहिर कर दी थी। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और इस तरह डील नहीं हो सकी।

सैमसन और दिल्ली की ट्रेड डील इतनी आगे बढ़ चुकी था कि दिल्ली खेमे के कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी, जिनमें कुछ विदेशी सितारे भी शामिल थे, इसकी जानकारी रखते थे। दिल्ली कैपिटल्स द्वारा इस डील को रद्द करने से पहले बस एक आधिकारिक घोषणा बाकी थी। अब राजस्थान रॉयल्स ने सैमसन और जडेजा की अदला-बदली के लिए चेन्नई सुपर किंग्स से संपर्क किया है। राजस्थान की फ्रेंचाइजी जडेजा के साथ-साथ इस ट्रेड डील में अब दिल्ली की तरह सैम करन या मथीशा पथिराना में से किसी एक को साथ में चाहती है। अब देखना ये है कि क्या चेन्नई के साथ सैमसन की डील हो पाती है या फिर वे रिलीज कर दिए जाएंगे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Sanju Samson Delhi Capitals Chennai Super Kings अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |