CSK को मिल सकता है एमएस धोनी का आदर्श उत्तराधिकारी! पूर्व क्रिकेटर ने बताया नाम

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और चयनकर्ता कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन की तमिलनाडु में अपार लोकप्रियता का हवाला देते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में उन्हें एमएस धोनी का आदर्श उत्तराधिकारी बताया है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 07:27 AM
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और चयनकर्ता कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन की तमिलनाडु में अपार लोकप्रियता का हवाला देते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में उन्हें एमएस धोनी का आदर्श उत्तराधिकारी बताया है। रिपोर्ट हैं कि सैमसन ने आगामी सीजन से पहले RR से अलग होने का फैसला किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सैमसन राजस्थान की टीम का साथ छोड़ सीएसके से जुड़ सकते हैं। शनिवार को अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए, श्रीकांत ने चेन्नई में सैमसन के कौशल और ब्रांड वैल्यू की प्रशंसा की और बताया कि वह ही क्यों एमएस धोनी का आदर्श रिप्लेसमेंट बन सकते हैं।

श्रीकांत ने कहा, "सच कहूं तो, संजू एक शानदार खिलाड़ी हैं और चेन्नई में बहुत लोकप्रिय हैं। चेन्नई में उनकी एक अच्छी ब्रांड इमेज है। जैसा कि मैंने कहा, अगर वह चेन्नई इस टीम में आते हैं, तो मैं उन्हें सबसे पहले चुनूंगा।"

हालांकि, श्रीकांत ने यह भी कहा कि सीएसके के पास लंबे समय तक कप्तानी के विकल्प के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ पहले से ही मौजूद हैं।

पूर्व चयनकर्ता ने कहा, "वह एमएस धोनी के लिए सही विकल्प हैं। धोनी ज्यादा से ज्यादा इसी सीजन खेल सकते हैं, शायद अगले साल नहीं, और फिर आप आसानी से बदलाव कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी दी गई है, तो उन्हें जारी रखना चाहिए।"

44 साल के धोनी अपने शानदार आईपीएल करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। पिछले सीजन में, गायकवाड़ की चोट के बाद उन्होंने कप्तान के रूप में वापसी की, लेकिन सीएसके को संघर्ष करना पड़ा और वह सिर्फ चार जीत के साथ सबसे निचले पायदान पर रही। आगामी सीजन से पहले धोनी और सीएसके नई नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं।

