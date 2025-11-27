अगर हम कभी कोई और होम सीरीज हारे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा…आर अश्विन ने खुद से किया था वादा
पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़ा अपने रिटायरमेंट को लेकर किया है। आर अश्विन ने आखिरकार बता दिया है कि उनके रिटायरमेंट लेने की पीछे की असली वजह क्या थी? वह कौन सी बात थी, जिसने आर अश्विन को तोड़ दिया था और उनको रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुवाहटी टेस्ट हारने के बाद और टीम इंडिया को 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद अश्विन ने बताया है कि उन्होंने 2012 में ही खुद से वादा किया था कि भारतीय टीम घर पर कोई सीरीज हारेगी तो वे रिटायरमेंट ले लेंगे। उन्होंने ऐसा लगभग किया भी है।
आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात में कहा, "2012 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि अगर हम कभी कोई और होम सीरीज हारे, तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। न्यूजीलैंड सीरीज हार ही आखिरकार वजह है कि मैं आज घर पर बैठा हूं, इसने मुझे तोड़ दिया था।" हालांकि, आधिकारिक तौर पर आर अश्विन ने रिटायरमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान लिया था। वे बीच सीरीज में रिटायरमेंट लेकर घर लौट आए थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। बाद में अश्विन ने आईपीएल से भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी
टीम इंडिया एक दशक से ज्यादा समय के बाद पिछले साल घर पर 3-0 से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय टीम पहली बार अपने घर पर 3 या इससे ज्यादा मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुई थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि भारतीय टीम को पिछली तीन में से दो सीरीजों में क्लीन स्वीप घर पर झेलनी पड़ी है। एक सीरीज में वेस्टइंडीज को हराया जरूर है, लेकिन दो बड़ी टीमों के खिलाफ टीम इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। कभी स्पिन के खिलाफ हम बल्लेबाजी नहीं कर पाते तो कभी अच्छी पिच पर रन नहीं बनते और गेंदबाज भी विकेट नहीं निकाल पाते। हालांकि, अच्छी बात ये थी कि भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज को ड्रॉ कराया था, जिसमें 2-2 मैच दोनों टीमों ने जीते थे।