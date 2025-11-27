Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Why R Ashwin retired reveals a big reason says made myself a promise if we ever lose another home series I will retire
अगर हम कभी कोई और होम सीरीज हारे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा…आर अश्विन ने खुद से किया था वादा

अगर हम कभी कोई और होम सीरीज हारे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा…आर अश्विन ने खुद से किया था वादा

संक्षेप:

टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर अश्विन ने आखिरकार बता दिया है कि उनके रिटायरमेंट लेने की पीछे की असली वजह क्या थी? वह कौन सी बात थी, जिसने आर अश्विन को तोड़ दिया था और उनको रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

Thu, 27 Nov 2025 07:54 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़ा अपने रिटायरमेंट को लेकर किया है। आर अश्विन ने आखिरकार बता दिया है कि उनके रिटायरमेंट लेने की पीछे की असली वजह क्या थी? वह कौन सी बात थी, जिसने आर अश्विन को तोड़ दिया था और उनको रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुवाहटी टेस्ट हारने के बाद और टीम इंडिया को 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद अश्विन ने बताया है कि उन्होंने 2012 में ही खुद से वादा किया था कि भारतीय टीम घर पर कोई सीरीज हारेगी तो वे रिटायरमेंट ले लेंगे। उन्होंने ऐसा लगभग किया भी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात में कहा, "2012 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि अगर हम कभी कोई और होम सीरीज हारे, तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। न्यूजीलैंड सीरीज हार ही आखिरकार वजह है कि मैं आज घर पर बैठा हूं, इसने मुझे तोड़ दिया था।" हालांकि, आधिकारिक तौर पर आर अश्विन ने रिटायरमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान लिया था। वे बीच सीरीज में रिटायरमेंट लेकर घर लौट आए थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। बाद में अश्विन ने आईपीएल से भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी

टीम इंडिया एक दशक से ज्यादा समय के बाद पिछले साल घर पर 3-0 से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय टीम पहली बार अपने घर पर 3 या इससे ज्यादा मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुई थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि भारतीय टीम को पिछली तीन में से दो सीरीजों में क्लीन स्वीप घर पर झेलनी पड़ी है। एक सीरीज में वेस्टइंडीज को हराया जरूर है, लेकिन दो बड़ी टीमों के खिलाफ टीम इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। कभी स्पिन के खिलाफ हम बल्लेबाजी नहीं कर पाते तो कभी अच्छी पिच पर रन नहीं बनते और गेंदबाज भी विकेट नहीं निकाल पाते। हालांकि, अच्छी बात ये थी कि भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज को ड्रॉ कराया था, जिसमें 2-2 मैच दोनों टीमों ने जीते थे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
R Ashwin
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |