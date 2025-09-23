क्विंटन डिकॉक की रिटायरमेंट वापसी का राज, इन 2 कारणों के चलते देर होने से पहले मारा यू-टर्न

क्विंटन डिकॉक ने 2021 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और 2023 वनडे विश्व कप के बाद उन्होंने वनडे से भी संन्यास ले लिया था। हालांकि, उन्होंने कभी आधिकारिक तौर पर टी20 इंटरनेशनल से संन्यास नहीं लिया था।

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने वर्ल्ड कप 2023 के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। हालांकि, करीब दो साल के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट को वापस ले लिया है। वे अब पाकिस्तान के दौरे पर साउथ अफ्रीका की टी20 और वनडे टीम में चुन लिए गए हैं। रिटायरमेंट वापसी का फैसला क्विंटन डिकॉक ने क्यों किया? इसके कारणों का पता चल गया है, जिनमें एक मुद्दा पैसों का है, जबकि दूसरा मौके न मिल पाने का है।

32 वर्षीय क्विंटन डिकॉक 2021 में ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं और इसके बाद से वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव थे, लेकिन भारत में खेले गए 2023 के वनडे विश्व कप के बाद उन्होंने एकदिवसीय प्रारूप को भी अलविदा कह दिया था। वह दुनिया की अलग-अलग टी20 लीग्स में खेलना चाहते थे और साउथ अफ्रीका के लिए सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलने वाले थे। हालांकि, इस रिटायरमेंट की वजह से उनका टी20 टीम से भी पत्ता कटता चला गया, क्योंकि आखिरी टी20 मैच उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए टी20 विश्व कप 2024 में खेला था, जो फाइनल था।

क्विंटन डिकॉक को साउथ अफ्रीका की टीम में मौके नहीं मिल पा रहे थे। एक साल से ज्यादा समय से वे टी20 टीम से भी बाहर थे। हालांकि, अब वे वनडे और टी20 टीम में चुन लिए गए हैं। अगले महीने से पाकिस्तान के दौरे पर साउथ अफ्रीका को तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलनी है। साउथ अफ्रीका के कोच सुकरी कॉनराड ने कहा, "क्विंटन की सफेद गेंद वाली टीम में वापसी हमारे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। जब हमने पिछले महीने उनके भविष्य के बारे में बात की थी, तो यह स्पष्ट था कि उनमें अभी भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की प्रबल महत्वाकांक्षा है।"

क्विंटन डिकॉक मैच विनर हैं। ये सबको पता है। यही कारण है कि डिकॉक के रिटायरमेंट के बाद 44 मैच साउथ अफ्रीका ने खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 18 मैच ही जीते हैं। 41 फीसदी जीत प्रतिशत साउथ अफ्रीका का है, लेकिन उनके रहते जीत प्रतिशत 63 का था। कोच कॉनराड ने बताया कि रात के दो बजे क्विंटन डिकॉक ने फोन करके उनको साउथ अफ्रीका के लिए फिर से खेलने की इच्छा जाहिर की थी।