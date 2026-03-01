जीतकर की भी हार गया पाकिस्तान, कप्तान का छलका दर्द बोले- ऐसा होता तो कहानी कुछ और होती
पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है। श्रीलंका को भले ही पाकिस्तान ने आखिरी सुपर 8 के मैच में हराया है, लेकिन ये हार इतनी बड़ी नहीं थी कि पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिल जाए।
पाकिस्तान की टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के अपने आखिरी मैच में 5 रन से जीत जरूर मिली, लेकिन यह जीत किसी काम की नहीं थी, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचन के लिए पाकिस्तान की टीम को श्रीलंका को 147 रन तक रोकना था, जो संभव नहीं हो पाया। कप्तान सलमान अली आगा ने मैच का विश्लेषण करते हुआ कहा कि अगर हम टॉस जीतते तो कहानी कुछ और हो सकती थी।
सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "मुझे लगता है कि जब मैं टॉस हार गया, तो ओस की वजह से यह हमेशा मुश्किल होने वाला था और फिर यह बहुत अच्छी पिच थी और उन्हें 148 पर रोकना मुश्किल होने वाला था, लेकिन हमने कोशिश की और नहीं कर सके, लेकिन उन्हें 148 पर रोकना हमेशा मुश्किल होने वाला था। मुझे लगता है कि अगर मैं टॉस जीत जाता, तो कहानी अलग हो सकती थी।"
कप्तान आगा से पूछा गया कि क्या आप अपने स्पिनरों से निराश हैं? इस पर सलमान ने कहा, "हां, आप कह सकते हैं कि ओस निश्चित रूप से एक फैक्टर थी, लेकिन हां, हम ओवर प्लान को उस तरह से लागू नहीं कर सके जैसा हम चाहते थे। हमारे स्पिनर शानदार रहे हैं, लेकिन आज जाहिर तौर पर उस्मान का दिन खराब था और यह T20 गेम में हो सकता है, वह बहुत अच्छा रहा है और एक दिन खराब हो सकता है, लेकिन हां, मुझे लगता है कि ओस एक फैक्टर थी।"
इस कैंपेन में आपसे कहां गलती हुई? इसके जवाब में कप्तान ने कहा, “मुझे लगता है कि हम पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग नहीं कर सके। यह सिर्फ साहिबजादा फरहान थे, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और उस समय, अगर किसी ने उनकी थोड़ी और मदद की होती, तो कहानी अलग हो सकती थी, लेकिन हां, पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग हमेशा एक चिंता का विषय रही है। खासकर मिडिल-ऑर्डर। मिडिल-ऑर्डर पिछले कुछ सालों से हमारे लिए एक समस्या रहा है। हमें बैठकर उस डिपार्टमेंट को भी देखना होगा।”
बल्ले से टीम के लिए आखिरी दो ओवर गुजरे इस पर सलमान अली आगा ने कहा, "हां, हम जैसा चाहते थे, वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन 20 ओवर में, आप कहेंगे कि विरोधी टीम के पास दो ओवर होंगे और उस समय ऐसा ही था। हमने 18 ओवर में बहुत अच्छी बैटिंग की और विरोधी टीम को दो अच्छे ओवर करने दिए, लेकिन अगर हमने उन दो ओवरों में अच्छी बैटिंग की होती 30 और रन बनाए होते तो कहानी अलग हो सकती थी, लेकिन मैं हमेशा यही कहता था कि इस ओस के साथ, 148 या 160 भी चुनौतीपूर्ण होने वाला था।"
