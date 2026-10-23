22 अक्टूबर क्यों बना क्रिकेट के इतिहास का 'गोल्डन डे', भारत-श्रीलंका और साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास

22 अक्टूबर 2026 की तारीख क्रिकेट के दीवानों को लंबे समय तक याद रहने वाली है। इस दिन टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में कारनामे हुए। भारत, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को विजय मिली।

क्रिकेट के इतिहास में अगर किसी दिन को ‘गोल्डन डे’ घोषित किया जाना चाहिए तो वह 22 अक्टूबर 2026 का दिन होगा। इस दिन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट -टेस्ट, टी20 और वनडे- तीनों में ऐतिहासिक कारनामे हुए। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया के साथ टेंबा बावुमा की साउथ अफ्रीका और कुसल मेंडिस की श्रीलंकाई टीम इसमें भागीदार रहीं। इंडिया ने जहां टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना सबसे बड़ा टारगेट चेज किया, वहीं श्रीलंका ने यह कारनामा वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ किया। साउथ अफ्रीका ने तो 5वें दिन के आखिरी सेशन में ऑस्ट्रेलिया को पारी के अंतर से धूल चटा दी। इन तीनों ही कारनामों की वजह से 22 अक्टूबर का दिन खास बना।

भारत ने टी20 में चेज किया अपना सबसे बड़ा टारगेट वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज खत्म कर भारतीय टीम तुरंत न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंची। तैयारियों और कंडीशन में ढलने के लिए टीम इंडिया के पास सिर्फ 4 दिन का ही समय था। आयरलैंड और इंग्लैंड जैसे विदेशी दौरों पर एक भी मैच ना जीतने का भी दबाव श्रेयस अय्यर पर था, मगर इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए भारत ने जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 226 रनों का टारगेट रखा था। क्राइस्टचर्च में आज तक कोई टीम 200 से अधिक का स्कोर चेज नहीं कर पाई थी, वहीं भारत ने भी कभी इतना बड़ा टारगेट नहीं चेज किया था। मगर संजू सैमसन और नमन धीर की तूफानी पारी के दम पर भारत ने इस स्कोर को आखिरी ओवर में चेज कर कमाल कर दिया।

साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को धोया दूसरे टेस्ट के पहले दो दिन बारिश से प्रभावित होने के बावजूद साउथ अफ्रीका ने पहली पारी 425 रनों पर घोषित की। इस दौरान टेंबा बावुमा ने शानदार शतक जड़ते हुए 179 रनों की पारी खेली। उम्मीद की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया इस बार भी बल्ले से तगड़ा जावाब देगा और मैच ड्रॉ हो जाएगा। हालांकि हुआ इसके विपरीत। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 99 रनों पर ढेर किया और फिर उन्हें फॉलोऑन भी दिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया फिर 206 रन पर सिमट गई और मेजबानों ने मैच को पारी और 31 रनों के अंतर से जीता। दूसरी पारी में ट्रैविस हेड ने शतक जड़ा था। इस सलामी बल्लेबाज ने 121 रनों की पारी खेली थी। हालांकि आखिरी दिन वह टीम की हार को नहीं टाल पाए।