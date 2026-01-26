Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Why New Zealand captain Mitchell Santner is happy despite the heavy defeat against India This is giving us confidence
यह हमें आत्मविश्वास दे रहा है; भारत से बुरी तरह हारने के बावजूद खुश हैं न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर

यह हमें आत्मविश्वास दे रहा है; भारत से बुरी तरह हारने के बावजूद खुश हैं न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर

संक्षेप:

न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। भारत ने महज 10 ओवर में न्यूजीलैंड को धूल चटा दी, इसके बावजूद मेहमान टीम के कप्तान मिचेल सेंटरन खुश हैं। आईए जानते हैं क्यों।

Jan 26, 2026 08:26 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने इस मैच के साथ सीरीज भी गंवाई और 5 मैच की इस सीरीज में मेहमान टीम अब 0-3 से पिछड़ रही है। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 154 रनों का टारगेट रखा था, जिसे टीम इंडिया ने महज 10 ओवर में चेज कर इतिहास रचा। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में 150+ रनों के टारगेट का पीछा करते हुए FM टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा गेंदें बाकी रहते हुए सबसे बड़ी जीत है। हालांकि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटरनर इस बुरी हार के बावजूद खुश हैं। मैच के बाद उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:SA20 लीग को नहीं मिल पाया नया चैंपियन, इस टीम ने तीसरी बार जीता खिताब

मिचेल सेंटरन ने मैच के बाद कहा, "हां, मुझे लगता है कि गेंदबाज़ी में भी भारत को क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए इसे काफी मुश्किल बना दिया था। ज़ाहिर है, पावरप्ले में विकेट लेना जरूरी होता है। और फिर हमारे लिए 150 रन बनाना, हमें पता था कि यह एक चुनौती होगी।

(उनके स्कोर पर) हां, मुझे लगता है कि यह अभी भी एक अच्छी विकेट थी, खासकर तेज आउटफील्ड और छोटे मैदानों को देखते हुए। मुझे लगता है कि पहली इनिंग में कटर काफी काम कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, उसके लिए उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने हमें शुरू से ही दबाव में डाल दिया था। मुझे लगता है कि जब आप पावरप्ले में तीन विकेट खो देते हैं, तो यह हमेशा मुश्किल हो जाता है। तो हां, मुझे लगता है कि सच कहूं तो यह शायद 180, 190 रन वाली विकेट थी।

ये भी पढ़ें:हम इसी तरह का क्रिकेट...10 ओवर में मैच जीतने पर क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार

(क्या आप कुछ अलग करने के बारे में सोच सकते थे, जैसे मिशेल को नंबर 3 पर भेजना?) हां, मुझे लगता है कि आप खिलाड़ियों को रोल देते हैं और आप उनसे वह करवाने की कोशिश करते हैं।

मुझे लगता है कि हमारे लिए, यह आने वाले समय के लिए अच्छी तैयारी है। आप जानते हैं, ये, हां, ये चरम स्थितियां हैं, मुझे लगता है, सपाट विकेट वगैरह। मुझे लगता है कि हमारा पहला मैच चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ है, जो यहां से काफी अलग हो सकता है। तो यह हमें आत्मविश्वास दे रहा है, खासकर अब कुछ दिनों में बाहर आकर, और फिर से खेलने के लिए।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India vs New Zealand IND vs NZ India Vs New Zealand T20
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |