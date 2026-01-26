यह हमें आत्मविश्वास दे रहा है; भारत से बुरी तरह हारने के बावजूद खुश हैं न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर

संक्षेप: न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। भारत ने महज 10 ओवर में न्यूजीलैंड को धूल चटा दी, इसके बावजूद मेहमान टीम के कप्तान मिचेल सेंटरन खुश हैं। आईए जानते हैं क्यों।

न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने इस मैच के साथ सीरीज भी गंवाई और 5 मैच की इस सीरीज में मेहमान टीम अब 0-3 से पिछड़ रही है। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 154 रनों का टारगेट रखा था, जिसे टीम इंडिया ने महज 10 ओवर में चेज कर इतिहास रचा। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में 150+ रनों के टारगेट का पीछा करते हुए FM टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा गेंदें बाकी रहते हुए सबसे बड़ी जीत है। हालांकि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटरनर इस बुरी हार के बावजूद खुश हैं। मैच के बाद उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया है।

मिचेल सेंटरन ने मैच के बाद कहा, "हां, मुझे लगता है कि गेंदबाज़ी में भी भारत को क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए इसे काफी मुश्किल बना दिया था। ज़ाहिर है, पावरप्ले में विकेट लेना जरूरी होता है। और फिर हमारे लिए 150 रन बनाना, हमें पता था कि यह एक चुनौती होगी।

(उनके स्कोर पर) हां, मुझे लगता है कि यह अभी भी एक अच्छी विकेट थी, खासकर तेज आउटफील्ड और छोटे मैदानों को देखते हुए। मुझे लगता है कि पहली इनिंग में कटर काफी काम कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, उसके लिए उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने हमें शुरू से ही दबाव में डाल दिया था। मुझे लगता है कि जब आप पावरप्ले में तीन विकेट खो देते हैं, तो यह हमेशा मुश्किल हो जाता है। तो हां, मुझे लगता है कि सच कहूं तो यह शायद 180, 190 रन वाली विकेट थी।

(क्या आप कुछ अलग करने के बारे में सोच सकते थे, जैसे मिशेल को नंबर 3 पर भेजना?) हां, मुझे लगता है कि आप खिलाड़ियों को रोल देते हैं और आप उनसे वह करवाने की कोशिश करते हैं।