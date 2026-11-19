मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में क्यों नहीं खिलाया? टीम मैनेजमेंट ने दी सफाई
मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट मैच में क्यों नहीं खिलाया गया? इसके बारे में टीम मैनेजमेंट ने सफाई दी है। बल्लेबाजी कोच ने कहा है कि हमने पहले दिन के हिसाब से टीम नहीं चुनी थी।
भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को क्यों नहीं खिलाया गया? इसके बारे में बयान दिया। गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के बाद उन्होंने बताय कि अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन से क्यों बाहर रखा गया? उन्होंने टीम मैनेजमेंट के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि टीम का चयन सिर्फ पहले दिन को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि पांचों दिन की जरूरतों के हिसाब से किया गया।
भारत ने जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाले चार तेज गेंदबाजों के आक्रमण में सिराज की जगह अंशुल कंबोज को शामिल किया। इस आक्रमण में प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप भी शामिल हैं। कोटक ने पत्रकारों से कहा, ''सिराज के साथ कोई समस्या नहीं है। टीम चुनते समय हमें लगा कि यह बेस्ट इलेवन है। मुझे नहीं लगता कि सिराज को बाहर रखना गलत फैसला था। यह सिर्फ पहला दिन है। हम टीम का चयन केवल पहले दिन के लिए नहीं, बल्कि दूसरे, तीसरे और चौथे दिन को ध्यान में रखकर भी करते हैं।''
वॉशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता देने के फैसले पर कोटक ने कहा कि न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण टीम प्रबंधन ने यह फैसला किया। उन्होंने कहा, ''हमने वॉशिंगटन को प्राथमिकता दी, क्योंकि उनके शीर्ष क्रम में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। इस मैच के लिए यह सर्वश्रेष्ठ संभावित गेंदबाजी आक्रमण है।''
बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण ने न्यूजीलैंड का स्कोर 23 ओवर में चार विकेट पर 60 रन कर दिया था लेकिन 30 ओवर के बाद कूकाबूरा गेंद की चमक फीकी पड़ने पर उनके तीन साथी तेज गेंदबाजों की कमियां उजागर हो गईं। इसके बाद हेनरी निकोल्स (नाबाद 113) और ग्लेन फिलिप्स (नाबाद 94) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 243 रन तक पहुंचा दिया।
सिर्फ 126 से 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे कंबोज का बचाव करते हुए कोटक ने कहा कि उनकी गति को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ''हां, गति का महत्व तीसरे स्पैल में ही ज्यादा होता है। कंबोज की गति 130, 128 और कुछ गेंदों पर 126 किमी प्रति घंटा रही। यह ठीक है।'' कोटक ने प्रसिद्ध कृष्णा का भी समर्थन किया। उन्होंने स्वीकार किया कि कर्नाटक का यह तेज गेंदबाज आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी करता है और इस कारण कभी-कभी अधिक रन दे सकता है लेकिन केवल दिए गए रनों के आधार पर उसका आकलन करना उचित नहीं होगा।
उन्होंने कहा, ''हम जानते हैं कि प्रसिद्ध आक्रामक गेंदबाज है और यह भी जानते हैं कि वह कुछ रन खर्च करेगा। जब वह विकेट लेता है तो हमें अच्छा लगता है लेकिन जब उसकी गेंदों पर रन बनते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। किसी गेंदबाज को इस तरह देखना उचित नहीं है।'' न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कोटक ने कहा कि मेजबान टीम ने परिस्थितियों का अच्छी तरह सामना किया और उसे इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धूप निकलने के कारण पिच की नमी उम्मीद से जल्दी सूख गई।
कोटक ने कहा, ''मौसम अच्छा था और धूप निकली हुई थी इसलिए पिच की नमी उम्मीद से जल्दी सूख गई। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए। उन्होंने स्पिनर के खिलाफ जोखिम भी नहीं लिया। नई गेंद से गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही थी।''
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