Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Why Jasprit Bumrah is not playing in India opening T20 World Cup Match BCCI provided update Who got chance in Playing XI
T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में क्यों नहीं खेल रहे बुमराह, BCCI ने दिया अपडेट; किसे मिला मौका?

संक्षेप:

Why Jasprit Bumrah Is Not Playing: भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बमराह अमेरिका के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरे। बीसीसीआई ने बुमराह को अहम अपडेट दिया है।

Feb 07, 2026 07:13 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारत की शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका से भिड़ंत हो रही है। ग्रुप ए का हिस्सा दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला है। अमेरिका ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टॉस जीतकर भारत को बैटिंग का न्योता दिया। जब भारत की प्लेइंग इलेवन सामने आई तो सभी हैरान रह गए। भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बीमार होने के कारण भारत के पहले मैच से बाहर बैठना पड़ा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने बुमराह को लेकर अहम अपडेट दिया। वहीं, सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उनकी जगह पेसर मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया।

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया, ''जसप्रीत बुमराह बीमारी की वजह से अमेरिका के खिलाफ भारत के पहले टी20 वर्ल्ड कप मैच में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे। मेडिकल टीम उनपर करीबी नजर रख रही है।''डिफेंडिंग चैंपियन भारत संयुक्त मेजबान हैं। भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से कोई सीरीज नहीं गंवाई है। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड को 4-1 से रौंदा था। सूर्यकुमार ने कहा कि टूर्नामेंट में प्रेशर होगा लेकिन टीम का फोकस पिछले दो सालों की तरह ही प्रदर्शन करने पर होगा।

ये भी पढ़ें:ईशान, अभिषेक या सूर्यकुमार; T20 WC में कौन खत्म करेगा ये 16 साल का सूखा?

टॉस गंवाने के बाद कप्तान सूर्या ने कहा, ''हम पहले बैटिंग ही करना चाहते थे। मुंबई में अच्छा लग रहा है। मैंने यहां बहुत क्रिकेट खेला है। हवा भी चल रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बाद में ज्यादा ओस पड़ेगी। थोड़ा प्रेशर तो होगा ही। हालाकि, नए टूर्नामेंट में हम उसी तरह खेलना चाहते हैं जैसे हम पिछले एक या दो साल से खेलते आ रहे हैं और वही चीज जारी रखना चाहते हैं। वॉशिंगटन सुंदर और संजू सैमसन नहीं हैं। बदकिस्मती से जसप्रीत बुमराह की तबीयत ठीक नहीं हैं। ऐसे में मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं।'' बता दें कि सिराज तेज गेंदबाज हर्षित राणा की जगह स्कॉड में आए। हर्षित को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच में घुटने की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा।

अमेरिका के खिलाफ मैच के लिए भारत की प्लेइंग XI: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती।

Jasprit Bumrah BCCI T20 World Cup 2026
