IND vs NZ: आज चौथे टी20 मैच में क्यों नहीं खेल रहे ईशान किशन, आखिर किसने इलेवन में किया रिप्लेस?

Why Ishan Kishan Is Not Playing Today: ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भारतीय प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के बाद इसकी वजह बताई।

Jan 28, 2026 06:50 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
Why Ishan Kishan Is Not Playing: भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को चौथा टी20 मैच खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विशाखपट्टनम में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी का न्योता दिया। हालांकि, भारत की जब प्लेइंग इलेवन सामने आई तो सभी हैरान रह गए। दरअसल, भारत ने इलेवन में एक बदलाव किया और ईशान किशन आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। 27 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज को मामूली तौर पर चोटिल होने के कारण बाहर बैठना पड़ा। सूर्यकुमार ने बताया कि ईशान को निगल हुआ है। उनकी जगह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। ईशान ने पिछले तीन मैचों में 224 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए।

विशाखपट्टनम में टॉस के बाद कप्तान सूर्या ने कहा, ''हम पहले बॉलिंग करेंगे। यह अच्छा विकेट लग रहा है। कल रात यहां बहुत ओस पड़ी थी और आज थोड़ी नमी भी है, इसलिए हमें लगता है कि बॉल दूसरी पारी में बल्ले पर अच्छी तरह आएगी। जरूरी है कि हम पिछले साल बनाई गई अच्छी आदतों को दोहराएं, सिर्फ इस सीरीज में नहीं। हम वही अच्छी चीजें करते रहना चाहते हैं जो हम कर रहे हैं। फॉर्मेट को वैसे ही खेलना चाहते हैं जैसा उसे खेलना चाहिए, और यहां आए लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं। यह एक सुंदर ग्राउंड है। ईशान किशन की जगह अर्शदीप सिंह प्लेइंग इलेवन में आए हैं। ईशान को पिछले गेम में निगल हुआ।''

वहीं, न्यूजीलैंड ने भी विशाखपट्टनम टी20 के लिए एक बदलाव किया। कीवी टीम में काइल जैमिसन की जगह जैक फाउल्क्स को शामिल किया गया है। टॉस गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, ''यह एक अच्छा विकेट लग रहा है। ओस पहले ही थोड़ी जम चुकी है, इसलिए बाद में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। रन और स्कोर निश्चित रूप से बदल रहे हैं। हम इस भारतीय टीम की क्वालिटी जानते हैं और हमने शुरुआती तीन मैचों में यह देखा है। हमें बॉल के साथ बेहतर प्रदर्शन करना होगा। हम आज एक मजबूत स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। एक बदलाव किया है। जैमीसन की जगह फाउल्क्स आए हैं।''

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह।

