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लगातार धीमी बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं तिलक वर्मा? उप-कप्तानी के बोझ को बताया कारण, कहा- जब आप..

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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आयरलैंड और इंग्लैंड में अपनी धीमी बल्लेबाजी का जवाब देते हुए भारतीय उप कप्तान तिलक वर्मा ने कहा है कि उप कप्तानी की जिम्मेदारी के कारण कई बार परिस्थितियों को खेलना पड़ता है।

लगातार धीमी बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं तिलक वर्मा? उप-कप्तानी के बोझ को बताया कारण, कहा- जब आप..

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम की लीडरशिप में बदलाव देखे गए थे। 2026 में विश्व चैंपियन बनी टीम इंडिया की कप्तानी और उप कप्तानी दोनों में परिवर्तन हुए थे। सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाकर श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया और अक्षर पटेल को उप कप्तानी से हटाकर तिलक वर्मा को जिम्मेदारी दी गई। इस लीडरशिप में चेंज होने के बाद टीम इंडिया ने बेहद खराब प्रदर्शन किया और इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों ही टीमों से व्हाइट वॉश हो गई। तिलक वर्मा ने दोनों ही सीरीजों में धीमी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनकी लगातार सोशल मीडिया पर आलोचना हुई। भारतीय उप-कप्तान ने अब खुद इसका जवाब दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले तिलक ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं के बारे में खुलकर बात की और कहा कि उप-कप्तान नामित होने के बाद उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वह हमेशा आक्रामक मानसिकता के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि मैच की स्थिति ही उनकी खेलने की शैली तय करती है।

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तिलक वर्मा ने अपनी धीमी बल्लेबाजी पर क्या कहा?

उन्होंने मैच से पहले आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा “इस खेल में आपको अलग-अलग जगहों पर बल्लेबाजी करनी पड़ती है और खासकर ऐसी परिस्थितियों में यह आसान नहीं होता। साथ ही मैं हमेशा कहता हूं कि टीम के लिए जो भी जरूरी होता है, मैं वही करता हूं। अगर मुझे टीम के लिए डटकर खेलना पड़े, तो मैं खेलता हूं। अगर मुझे पहली ही गेंद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़े, तो मैं वो भी करता हूं। इसलिए, उस समय टीम की परिस्थितियों को देखते हुए अगर आप आयरलैंड से लेकर इंग्लैंड तक देखें, तो पावरप्ले या पहले 10 ओवरों के अंदर ही चार से पांच विकेट गिर जाते थे।” उन्होंने आगे कहा “इसलिए वहां जाकर तेजी से रन बनाने की कोशिश करना समझदारी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा यही सोचता हूं कि मैं पहली गेंद पर ही जोरदार शॉट लगा सकूं। लेकिन साथ ही, मैं देश के लिए खेल रहा हूं, इसलिए मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। टीम की परिस्थितियां क्या हैं? अगर मुझे अंत तक टीम के लिए खेलना है, तो हमारी टीम की योजनाएं बदलती रहती हैं। जब आप उप-कप्तान होते हैं, तो टीम सोच-समझकर आपको कुछ जिम्मेदारियां देती है। इसलिए मैं प्रबंधन द्वारा दी गई सभी जिम्मेदारियों को निभाना चाहता हूं और उसी के अनुसार खेल रहा हूं।”

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ब्रिटेन में तिलक का प्रदर्शन कैसा रहा?

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने ब्रिटेन दौरे पर दो अर्धशतक बनाए, एक आयरलैंड के खिलाफ और एक इंग्लैंड के खिलाफ। खेले गए सात मैचों में तिलक ने कुल 178 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 55 रन था, जो उन्होंने बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बनाया था। श्रेयस की कप्तानी में भारत को आयरलैंड से टी20 सीरीज 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और फिर उसे जिम्बाब्वे के हाथों 4-0 से करारी शिकस्त मिली। भारतीय टीम अब 23 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Tilak Varma
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