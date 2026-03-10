होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

आईपीएल 2026 के शेड्यूल में क्यों हो रही देरी और कब तक हो सकता है ऐलान? BCCI ने दिया अहम अपडेट

Mar 10, 2026 04:03 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बीसीसीआई ने दो चरणों में आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी करने का फैसला किया है। बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने मंगलवार को कहा कि कुछ राज्यों के चुनाव की तारीखों को देखने के बाद अगले 2-3 दिनों में आईपीएल के पहले 20 दिनों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।

आईपीएल 2026 के शेड्यूल में क्यों हो रही देरी और कब तक हो सकता है ऐलान? BCCI ने दिया अहम अपडेट

टी20 विश्व कप खत्म होने के बाद क्रिकेट फैंस को अब आईपीएल 2026 का इंतजार है। इस सीजन की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है लेकिन कब, कहां, कौन सी टीमें भिड़ेंगी ये सामने नहीं आया है। बीसीसीआई ऑफिशियल शेड्यूल जारी करने से पहले कुछ राज्यों के चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहा है। अब बोर्ड ने टुकड़ों में आईपीएल शेड्यूल जारी करने का फैसला किया है। दो चरणों में आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी होगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने मंगलवार को कहा कि अगले 2-3 दिनों में आईपीएल के पहले 20 दिनों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। इन राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल मई महीने में खत्म हो रहे हैं। उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराए जाने जरूरी हैं और निर्वाचन आयोग आने वाले दिनों में इन राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है।

ये भी पढ़ें:IPL 2026 से पहले गुजरात टाइटंस का बैटिंग कोच बनने के बाद क्या बोले मैथ्यू हेडन?

इंडियन प्रीमियर लीग का 2026 सीजन आधिकारिक तौर पर 28 मार्च से शुरू होगा। गुरुवार को टी20 विश्व कप फाइनल वाले दिन ही ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने इसकी पुष्टि की। इस बारे में आधिकारिक घोषणा भारत बनाम न्यूजीलैंड के टी20 विश्व कप फाइनल से पहले किया गया।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बीसीसीआई सेक्रटरी सैकिया ने कहा, ‘हम कुछ राज्यों में चुनाव की तारीखों को देखने के बाद 2 या 3 दिन में पहले 20 दिनों के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। टूर्नामेंट के बाकी हिस्से के शेड्यूल का ऐलान बाद में करेंगे।’

ये भी पढ़ें:वनडे विश्व कप को लेकर एक्शन मोड में आए गंभीर, IPL के बाद तैयार होगा ब्लूप्रिंट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर इस सीजन में उतरेगी। पिछले सीजन में उसने आईपीएल के 18 साल के इतिहास में पहली बार खिताब जीता था। आरसीबी ने अहमदाबाद में हुए आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया था।

इससे पहले, इसी महीने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रटरी संतोष मेनन ने पुष्टि की थी कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के 7 में से 5 होम मैच खेले जाएंगे। फ्रेंचाइजी के बाकी दो होम मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इतना ही नहीं, मेनन ने यह भी बताया था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही आईपीएल 2026 फाइनल भी खेला जाएगा। एक प्लेऑफ मैच भी वहां होना है।

ये भी पढ़ें:IPL 2026 कब से होगा शुरू? हो गया कंफर्म, दो दिन आगे खिसकी तारीख

पिछले साल जून में आरसीबी की खिताबी जीत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम जश्न मनाया गया था। उस कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची थी जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। उस भगदड़ के बाद से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया गया था। पिछले साल महिला विश्व कप के कुछ मैच वहां होने थे लेकिन आधिकारिक शेड्यूल में उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह हाल ही में खत्म हुए टी20 विश्व कप के भी एक भी मैच बेंगलुरु में नहीं हुए।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

और पढ़ें
IPL 2026 Indian Premier League BCCI
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।