आईपीएल 2026 के शेड्यूल में क्यों हो रही देरी और कब तक हो सकता है ऐलान? BCCI ने दिया अहम अपडेट
बीसीसीआई ने दो चरणों में आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी करने का फैसला किया है। बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने मंगलवार को कहा कि कुछ राज्यों के चुनाव की तारीखों को देखने के बाद अगले 2-3 दिनों में आईपीएल के पहले 20 दिनों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।
टी20 विश्व कप खत्म होने के बाद क्रिकेट फैंस को अब आईपीएल 2026 का इंतजार है। इस सीजन की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है लेकिन कब, कहां, कौन सी टीमें भिड़ेंगी ये सामने नहीं आया है। बीसीसीआई ऑफिशियल शेड्यूल जारी करने से पहले कुछ राज्यों के चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहा है। अब बोर्ड ने टुकड़ों में आईपीएल शेड्यूल जारी करने का फैसला किया है। दो चरणों में आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी होगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने मंगलवार को कहा कि अगले 2-3 दिनों में आईपीएल के पहले 20 दिनों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।
पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। इन राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल मई महीने में खत्म हो रहे हैं। उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराए जाने जरूरी हैं और निर्वाचन आयोग आने वाले दिनों में इन राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है।
इंडियन प्रीमियर लीग का 2026 सीजन आधिकारिक तौर पर 28 मार्च से शुरू होगा। गुरुवार को टी20 विश्व कप फाइनल वाले दिन ही ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने इसकी पुष्टि की। इस बारे में आधिकारिक घोषणा भारत बनाम न्यूजीलैंड के टी20 विश्व कप फाइनल से पहले किया गया।
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बीसीसीआई सेक्रटरी सैकिया ने कहा, ‘हम कुछ राज्यों में चुनाव की तारीखों को देखने के बाद 2 या 3 दिन में पहले 20 दिनों के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। टूर्नामेंट के बाकी हिस्से के शेड्यूल का ऐलान बाद में करेंगे।’
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर इस सीजन में उतरेगी। पिछले सीजन में उसने आईपीएल के 18 साल के इतिहास में पहली बार खिताब जीता था। आरसीबी ने अहमदाबाद में हुए आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया था।
इससे पहले, इसी महीने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रटरी संतोष मेनन ने पुष्टि की थी कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के 7 में से 5 होम मैच खेले जाएंगे। फ्रेंचाइजी के बाकी दो होम मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इतना ही नहीं, मेनन ने यह भी बताया था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही आईपीएल 2026 फाइनल भी खेला जाएगा। एक प्लेऑफ मैच भी वहां होना है।
पिछले साल जून में आरसीबी की खिताबी जीत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम जश्न मनाया गया था। उस कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची थी जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। उस भगदड़ के बाद से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया गया था। पिछले साल महिला विश्व कप के कुछ मैच वहां होने थे लेकिन आधिकारिक शेड्यूल में उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह हाल ही में खत्म हुए टी20 विश्व कप के भी एक भी मैच बेंगलुरु में नहीं हुए।
लेखक के बारे में
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें