सरफराज खान VHT क्वार्टर फाइनल से क्यों हुए बाहर? इस खिलाड़ी को इमरजेंसी के कारण लौटना पड़ा घर

संक्षेप: Sarfaraz Khan Vijay Hazare Trophy: बल्लेबाज सरफराज खान विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर फाइनल में मुंबई के लिए नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने पिछले मैच में ऐतिहासिक फिफ्टी ठोकी थी।

मुंबई और कर्नाटक के बीच सोमवार को बेंगलुरु में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का पहला क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। कर्नाटक ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। मुंबई की जब प्लेइंग इलेवन सामने आई तो सभी हैरान रह गए। फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज सरफराज खान प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे। दरअसल, 28 वर्षीय बल्लेबाज चोटिल होने के कारण कर्नाटक के सामने नहीं उतरा। उन्होंने मुंबई के आखिरी लीग मैच में ऐतिहासिक पारी खेली थी। सरफराज ने पंजाब के खिलाफ मैच में 20 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें सात चौके और 5 छक्के थे। उन्होंने 15 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट की। यह लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाई गई सबसे तेज फिफ्टी है।

प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए सरफराज टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरफराज प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए। नेट्स में बैटिंग करते समय साईराज पाटिल की गेंद लगने से उनकी उंगली में चोट लगी। उन्हें प्लेइंग इलेलन में ओपनर ईशान मूलचंदानी ने रिप्लेस किया। सरफराज ने टी20 की अपनी धमाकेदार लय को 50 ओवर फॉर्मेट में उतारकर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में 6 मैचों की 5 पारियों में कुल 303 रन बटोरे। उनका औसत 75.75 और स्ट्राइक रेट 190.56 का रहा। सरफराज के बल्ले से एक शतक जबकि दो अर्धशतकीय पारियां निकलीं। उन्होंने गोवा के खिलाफ 75 गेंदों में 157 रन बनाए थे। सरफराज ने नवंबर 2024 के बाद से भारतीय टीय के लिए कोई मैच नहीं खेला।