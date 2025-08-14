Why is Pakistan so scared before Asia Cup 2025 India Itni Buri Tarha Maarega na ki Socha nhn Hoga एशिया कप से पहले क्यों इतना डरा पाकिस्तान? भारत इतनी बुरी तरह से मारेगा ना कि..., Cricket Hindi News - Hindustan
Why is Pakistan so scared before Asia Cup 2025 India Itni Buri Tarha Maarega na ki Socha nhn Hoga

एशिया कप से पहले क्यों इतना डरा पाकिस्तान? भारत इतनी बुरी तरह से मारेगा ना कि...

बासित अली ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में किया था। इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो, कि आपने सोचा नहीं होगा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 01:04 PM
एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में हर किसी की निगाहें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर टिकी है। पिछले दिनों पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत में इस मैच के बहिष्कार किए जाने की बातें चल रहीं हैं जिन्हें कई क्रिकेटरों का भी सपोर्ट मिल रहा है। मगर अब पाकिस्तान भी चाहता है कि वह एशिया कप में भारत के खिलाफ ना खेले। पाकिस्तान ऐसा राजनीतिक मसलों की वजह से नहीं बल्कि टीम की खराब परफॉर्मेंस की वजह से चाहता है। हाल ही में वेस्टइंडीज दौरे पर पाकिस्तान को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वहां की आवाम भी यह करने पर मजबूर हो गई कि अच्छा ही होगा कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे।

वेस्टइंडीज दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम ने तीन मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली थी। सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए उन्हें एक और मैच जीतना था, मगर बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान समेत पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम अगले दोनों मैच हार गई।

पाकिस्तान की बेइज्जती तब हुई जब उन्हें तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने 92 रनों पर ऑलआउट कर 202 रनों से धूल चटाई। ये पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी हार है।

इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने कहा कि अच्छा ही होगा अगर भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे, जैसा उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में किया था।

बासित अली ने द गेम प्लान यूट्यूब चैनल पर कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में किया था। इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो, कि आपने सोचा नहीं होगा।"

बासित अली ने अफगानिस्तान से हारने की संभावना पर आगे कहा, "अगर हम अफगानिस्तान से हार जाते हैं, तो इस देश में किसी को ज्यादा परवाह नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप भारत से हारते हैं, हर कोई पागल हो जाता है।"