Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Why is no one talking about Yashasvi Jaiswal in the T20 team Instead of Sanju Samson Vs Shubman Gill
शुभमन गिल vs संजू सैमसन की बहस ठीक...मगर कोई इस 'मैच विजेता' खिलाड़ी की बात क्यों नहीं कर रहा?

शुभमन गिल vs संजू सैमसन की बहस ठीक...मगर कोई इस 'मैच विजेता' खिलाड़ी की बात क्यों नहीं कर रहा?

संक्षेप:

हर कोई शुभमन गिल और संजू सैमसन की बात कर रहा है, मगर कोई यशस्वी जायसवाल के बारे में क्यों नहीं बोल रहा? जायसवाल का टी20 रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। वह भारत के लिए अभी तक 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़ चुके हैं।

Dec 13, 2025 09:35 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
शुभमन गिल vs संजू सैमसन…इस समय क्रिकेट के गलियारों में यह टॉपिक हर किसी एक्सपर्ट के मुंह पर है। शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाने की जिद भारत को काफी महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। टेस्ट और वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने के बाद टीम मैनेजमेंट उन्हें टी20 टीम की भी जिम्मेदारी देना चाहती है, हालांकि उन्हें ‘क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट’ की कप्तानी 2026 वर्ल्ड कप के बाद ही मिलेगी, जिस वजह से उन्हें फिलहाल टीम का उप-कप्तान बनाया गाय है। शुभमन गिल को एशिया कप में अचानक टी20 टीम में फिट करने की योजना सामने आई और उन्हें सीधा ही उप-कप्तानी की जिम्मेदारी दे दी गई। उनको टीम में फिट करने के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी को तोड़ा गया, जिन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारत के लिए काफी रन बनाए थे।

संजू सैमसन ने पहले ऑपनिंग स्लॉट खोया, फिर भारत ने बेहतर फिनिशर की तलाश में जितेश शर्मा को टीम में शामिल करने के लिए सैमसन को बेंच पर ही बैठा दिया।

अब जब लगातार शुभमन गिल टी20 क्रिकेट में फेल हो रहे हैं तो फिर से संजू सैमसन को मौका देने की बातें हो रही है।

शुभमन गिल के 2025 के T20I आंकड़ों पर नजर डालें तो, इस साल 14 मैचों में उनके बल्ले से 23.90 की औसत के साथ 263 ही रन निकले हैं, जिसमें वह एक भी बार 50 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए। उनका हाईएस्ट स्कोर 47 का रहा।

संजू सैमसन ने क्या गलत किया?

वहीं संजू सैमसन के 2024 के आंकड़ों की बात की जाए तो वह शुभमन गिल से काफी बेहतर हैं। पिछले साल सैमसन ने 13 मैचों में 43.60 की औसत के साथ 436 रन बनाए थे, जिसमें 3 शतक शामिल थे।

शुभमन गिल और संजू सैमसन की यह बहस तो ठीक है क्योंकि दोनों खिलाड़ी इस समय भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा है, मगर कोई यशस्वी जायसवाल के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा जिन्होंने इस फॉर्मेट में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, मगर वह फिर भी बाहर बैठे हैं?

क्यों नहीं हो रही यशस्वी जायसवाल की बात?

यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच 2024 में खेला था, वह 2024 टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का भी हिस्सा थे, मगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के ओपनिंग करने के चलते उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला।

यशस्वी जायसवाल के अगर T20I आंकड़ों की बात करें तो, उन्होंने अभी तक भारत के लिए 23 टी20 मैच खेले हैं जिसमें 36.15 की औसत के साथ 723 रन बनाए हैं। जायसवाल के नाम इस दौरान 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं।

वहीं नजर उनके 2024 के आंकड़ों पर डालें तो, पिछले साल 8 मैचों में उन्हें खेलने का मौका मिला था जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 41.85 की औसत के साथ 293 रन बनाए थे। इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 93 रनों का रहा था। मगर इसके बावजूद कोई उनके बारे में बात नहीं करता, वह अचानक ही टीम से बाहर हो गए।

जायसवाल इस समय टी20 के बेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं, अगर उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने का मौका मिलता है तो किसी भी टीम के लिए इस जोड़ी को रोक पाना मुश्किल होगा। वहीं इस जोड़ी में फैंस को मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट की भी झलक दिख सकती है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
