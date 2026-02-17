होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
नीदरलैंड के लिए क्यों फीफा वर्ल्ड कप से बढ़कर इंडिया मैच? T20 WC में तीन दिन पहले हुआ ऐसा

Feb 17, 2026 09:20 pm ISTMd.Akram अहमदाबाद, भाषा
भारत और नीदरलैंड के बीच बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैच खेला जाएगा। नीदरलैंड के लिए इंडिया मैच फीफा वर्ल्ड कप से भी बढ़कर है। नीदरलैंड टीम अपने दमदार प्रतिद्वंद्वी से भयभीत नहीं है ।

शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम के सामने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आखिरी लीग मैच में नीदरलैंड कोई चुनौती नहीं है लेकिन डच टीम अपने दमदार प्रतिद्वंद्वी से भयभीत भी नहीं है। नीदरलैंड बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत से भिड़ेगा। नीदरलैंड टीम एक लाख 32 हजार दर्शक क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेलने को लेकर रोमांचित है। अगर मैदान आधा भी भरा होगा तो डच फुटबॉल टीम की हौसलाअफजाई के लिए स्टेडियम आने वाले दर्शकों से यह संख्या अधिक होगी।

T20 WC में मैच से तीन दिन पहले हुआ ऐसा

नीदरलैंड टीम का मीडिया और मार्केटिंग देखने वाले जॉन वान व्लिएट ने पीटीआई से कहा, ''दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारत से खेलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कल का मैच देखने उससे ज्यादा दर्शक मौजूद होंगे जो फीफा वर्ल्ड कप में डच टीम के समर्थन के लिए मैदान में आते हैं।'' उन्होंने कहा, ''डच प्रायोजकों को इस पर ध्यान देना चाहिए जो अभी तक नहीं दिया है।'' स्टेडियम की सीटें नारंगी रंग की है जो नीदरलैंड टीम की जर्सी का रंग भी है। नीदरलैंड की कहानी 20 देशों के इस टी20 विश्व कप में भाग ले रही हर एसोसिएट टीम की कहानी है। टूर्नामेंट के पहले मैच से तीन दिन पहले नीदरलैंड को स्पॉन्सर मिला। वह भी एक भारतीय प्रायोजक जैसा कि 2023 वनडे विश्व कप में भी हुआ था।

फुटबॉल के दीवाने देश में क्रिकेट हाशिये पर

वित्तीय सेवा फर्म ग्लोब ने टूर्नामेंट शुरू होने से तीन दिन पहले प्रायोजन का फैसला किया। नीदरलैंड आईसीसी टूर्नामेंटों में लगातार खेल रही है लेकिन फुटबॉल के दीवाने देश में क्रिकेट हाशिये पर ही है। डच कंपनियां गाहे बगाहे प्रायोजन करती रही हैं लेकिन उनका भी कोई भारतीय कनेक्शन रहा है। व्लियेट ने कहा, ''हम भारत के खिलाफ आखिरी मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रखते हैं ताकि भविष्य में और प्रायोजक आगे आएं।'' नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवडर्स ने कहा ,'' यह हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत के खिलाफ भारत में सबसे बड़े स्टेडियम में खेलने को लेकर सभी रोमांचित हैं।''

नीदरलैंड आक्रमण में बहुत अच्छे स्पिनर नहीं

नीदरलैंड के गेंदबाजी आक्रमण में बहुत अच्छे स्पिनर नहीं हैं और ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को उनको खेलने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नीदरलैंड की स्पिन आक्रमण में आर्यन दत्त और रोएलॉफ वैन डेर मेरवे शामिल है जो काफी समय से खेलने के बावजूद भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती पेश करें इसकी संभावना कम लगती है। गेंदबाजी के मोर्चे पर भारत के पास सुपर आठ से पहले कुछ गेंदबाजों को आराम देने का विकल्प है, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। कोलंबो में अतिरिक्त स्पिन विकल्प के रूप में अर्शदीप सिंह के स्थान पर कुलदीप यादव को चुनने के बाद उम्मीद है कि भारत फिर से दो विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों के संयोजन पर वापस लौटेगा।

India Vs Netherlands T20 World Cup T20 World Cup 2026
