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कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार ‘क्रिकेट’ क्यों नहीं? इन 9 गेम्स को भी हटाया गया

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज आज यानी 23 जुलाई से होने जा रहा है। हालांकि क्रिकेट प्रेमी इसका लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इस बार क्रिकेट इन गेम्स का हिस्सा नहीं हैं। इसके सहित 9 अन्य गेम्स को भी इस बार हटाया गया है।

कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार ‘क्रिकेट’ क्यों नहीं? इन 9 गेम्स को भी हटाया गया

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज आज यानी गुरुवार, 23 जुलाई से स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में होने जा रहा है। भारत इस बार अपने 126 खिलाड़ियों को इन खेलों में हिस्सा लेने भेजा है जिसमें नीरज चोपड़ा (एथलेटिक्स), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन) और लवलीना बोरगोहेन (मुक्केबाजी) जैसे बड़े नाम शामिल है। भारतीय दल में 78 पुरुष और 48 महिला एथलीट्स शामिल है। हालांकि इस बार भारत के मेडल की उम्मीदें काफी कम है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? पिछली बार 2022 में जब इन खेलों का आयोजन हुआ था तो भारत 61 मेडल के साथ चौथे पायदान पर रहा था, तो इस बार ऐसा क्यों? तो आईए जानते हैं इसका जवाब-

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कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार क्रिकेट क्यों नहीं?

क्रिकेट को मुख्य रूप से फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक कारणों से ग्लासगो गेम्स से हटा दिया गया है। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी शुरू में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया को दी गई थी। लेकिन, बढ़ते खर्चों की वजह से राज्य सरकार 2023 में मेजबानी से हट गई। बाद में सितंबर 2024 में ग्लासगो को रिप्लेसमेंट होस्ट के तौर पर कन्फर्म किया गया, जिससे ऑर्गनाइजर के पास तैयारी के लिए कम समय बचा।

क्रिकेट समेत 9 गेम्स को इस बार हटाया गया

कॉमनवेल्थ गेम्स से इस बार क्रिकेट समेत बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, कुश्ती, बीच वॉलीबॉल, रगबी सेवन्स और ट्रायथलॉन शामिल है।

भारत की इस बार मेडल की उम्मीद कम क्यों?

भारत बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल के साथ चौथे स्थान पर रहा। इनमें से आधे मेडल ऐसे खेलों में आए जो अब गेम्स का हिस्सा नहीं हैं।

कुश्ती में भारत ने सबसे अधिक 12 मेडल जीते थे, जबकि टेबल टेनिस में 7, बैडमिंटन में 6, हॉकी में 2, स्क्वॉश में 2 और क्रिकेट में एक जीता था।

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भारत ने पिछली बार कुल 30 मेडल उन खेलों में जीते जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं हैं।

क्रिकेट कब-कब रहा कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा?

कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट 1998 में पहली बार खेला गया था। उस समय 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। शॉन पोलक की अगुवाई में साउथ अफ्रीका ने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर पर कब्जा जमाया था। न्यूजीलैंड ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही थी।

24 साल बाद 2022 में एक बार क्रिकेट की फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स में वापसी हुई। इस बार फॉर्मेट टी20 क्रिकेट का था जो महिलाओं के बीच खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड, भारत ने सिल्वर और न्यूजीलैंड ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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