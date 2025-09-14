Why is captain Suryakumar Yadav happy despite losing the toss to Pakistan See IND vs PAK Playing 11 Today Match पाकिस्तान से टॉस हारने के बावजूद कप्तान सूर्या क्यों हैं खुश? देखें हाई वोल्टेज मैच में भारत की प्लेइंग XI, Asia-cup Hindi News - Hindustan
पाकिस्तान से टॉस हारने के बावजूद कप्तान सूर्या क्यों हैं खुश? देखें हाई वोल्टेज मैच में भारत की प्लेइंग XI

IND vs PAK Asia Cup Match: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। हालांकि, भारतीय कप्तान टॉस हारने के बावजूद खुश हैं। भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 07:58 PM
IND vs PAK Asia Cup Match: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को टी20 एशिया कप 2025 में हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ टॉस गंवा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने फैसला किया है। हालांकि, सूर्या टॉस हारने के बावजूद खुश हैं। दरअसल, भारतीय टीम पहले गेंदबाजी ही करना चाहता थी, जो उसे मिल गई।

टॉस के बाद सूर्या ने कहा, ''हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे और इससे खुश हैं। हमने यहां सिर्फ एक पिच दूर खेला था, विकेट अच्छा था और रात में बल्लेबाजी के लिए बेहतर था। आज उमस भी है। उम्मीद है कि ओस पड़ेगी।'' बता दें कि आज (14 सितंबर) सूर्या का 35वां जन्मदिन है। वहीं, पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस के बाद कहा, ''हम पहले बैटिंग करेंगे। हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं। विकेट स्लो लग रहा है। हम बोर्ड पर अच्छा स्कोर लगाना चाहते हैं। यहां लगभग 20 दिन हो गए हैं और कंडीशन के आदी हो चुके हैं।''

पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में टी20 ट्राई सीरीज खेली। ट्राई सीरीज में यूएई और अफगानिस्तान टीम ने हिस्सा लिया। भारत और पाकिस्तान ने हाई वोल्टेज मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है। यह दोनों का टूर्नामेंट में दूसरा मुकाबला है। ग्रुप ए का हिस्सा भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से धूल चटाई थी। भारत ने यूएई को महद 57 रनों पर समेट दिया था। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में ओमान को 93 रनों से धूल चटाई। पाकिस्तान ने 160/7 का स्कोर बनाने के बाद ओमान को 60 रनों पर ढेर कर दिया था।

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद।

