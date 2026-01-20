क्यों भारतीय टीम के लिए खास हैं अक्षर पटेल? 'बर्थेडे स्पेशल' पर जानिए उनके सारे रिकॉर्ड्स
भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख ऑलराउंडर अक्षर पटेल आज, 20 जनवरी 2025 को अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। गुजरात के आणंद में 1994 में जन्मे अक्षर ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक खास मुकाम हासिल किया है। वह बाएं हाथ की सटीक स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में वे भारतीय टीम के एक भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुके हैं, जिन्होंने सीमित ओवरों के साथ-साथ टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी उपयोगिता बार-बार साबित की है।
अक्षर के करियर की शुरुआत घरेलू क्रिकेट में गुजरात के लिए हुई, जहां उन्होंने 18 साल की उम्र में पदार्पण किया था। उन्हें खास पहचान आईपीएल 2014 में मिली, जब उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब जीता। इसी प्रदर्शन के आधार पर 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया। हालांकि शुरुआत में वे रवींद्र जडेजा की छाया में रहे, लेकिन अपनी निरंतरता और मेहनत के दम पर उन्होंने टीम में अपनी जगह पक्की की। 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में कदम रखने के बाद वे टीम के नियमित सदस्य बन गए।
टेस्ट क्रिकेट में अक्षर पटेल ने साल 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ पदार्पण करते हुए वे डेब्यू मैच में पांच विकेट लेने वाले नौवें भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने उस श्रृंखला के केवल 3 मैचों में 27 विकेट झटके। अक्षर ने हाल के वर्षों में आईसीसी टूर्नामेंटों में भी भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2024 टी20 विश्व कप की खिताबी जीत में उनका योगदान अहम रहा, जहां उन्होंने सेमीफाइनल में 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार जीता और फाइनल में 31 गेंदों पर 47 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके अलावा, वे 2025 चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम का भी हिस्सा रहे हैं।
अक्षर पटेल के नाम कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनमें टी20 अंतरराष्ट्रीय में नंबर 7 पर भारत के लिए सर्वोच्च स्कोर (65 रन) और भारत के लिए चौथे सर्वाधिक 'मैन ऑफ द मैच' (8 बार) पुरस्कार शामिल हैं। आईपीएल में उन्होंने 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ एक हैट्रिक भी ली थी।
अक्षर पटेल के ओवरऑल करियर की बात करें तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 15 मैचों की 24 पारियों में 34.4 की औसत से 688 रन बनाए हैं (सर्वोच्च स्कोर 84) और गेंदबाजी में 19.67 की औसत से 57 विकेट चटकाए हैं, जिसमें 5 बार एक पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा शामिल है। वनडे (ODI) में उन्होंने 71 मैचों में 858 रन बनाने के साथ-साथ 4.49 की किफायती इकोनॉमी से 75 विकेट हासिल किए हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) में अक्षर ने 85 मैचों में 135.12 के स्ट्राइक रेट से 681 रन बनाए हैं और 82 विकेट अपने नाम किए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/9 रहा है। कुल मिलाकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक 2227 रन और 214 विकेट अर्जित किए हैं।
अक्षर पटेल भारत की टी-20 विश्व कप 2026 की टीम का हिस्सा हैं, जबकि वनडे क्रिकेट में रवींद्र जडेजा के लगातार गिरते प्रदर्शन को देखते हुए उनकी वनडे 2027 वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीदें भी मजबूत होती जा रही हैं। अक्षर पटेल फिलहाल, टेस्ट और टी-20 टीम में नजर आते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया था।