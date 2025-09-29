Why is Asia Cup hero Abhishek Sharma happy that it took six years for him to break into the senior team सीनियर टीम में आने में 6 साल लंबा वक्त लगने से क्यों खुश हैं एशिया कप के हीरो अभिषेक शर्मा?, Cricket Hindi News - Hindustan
सीनियर टीम में आने में 6 साल लंबा वक्त लगने से क्यों खुश हैं एशिया कप के हीरो अभिषेक शर्मा?

एशिया कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा इस बात से खुश हैं कि उन्हें 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सीनियर टीम में आने में 6 साल लंबा वक्त लगा। उन्होंने कहा कि कुछ साथी लिफ्ट से सीनियर टीम में पहुंचे लेकिन उन्हें सीढ़ियों से पहुंचने का फायदा मिला। उन्हें सीखने का मौका मिला।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाMon, 29 Sep 2025 02:36 PM
भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे अभिषेक शर्मा को सीनियर टीम में आने में छह साल लग गए और उन्हें खुशी है कि उन्हें इसमें समय लगा। जूनियर विश्व कप 2018 जीतने के एक साल के भीतर उस टीम के कप्तान पृथ्वी साव ने टेस्ट पदार्पण किया और शुभमन गिल वनडे टीम में आ गए।

अभिषेक ने स्वीकार किया कि बाकी साथी लिफ्ट से पहुंचे लेकिन उन्हें सीढ़ियों से आने का फायदा मिला।

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ सीधे टीम में आ गए। कुछ सब कुछ करते हैं और मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिये। एक खिलाड़ी होने के नाते अगर मैं सीधे टीम में आ जाता तो वह सब सीखने का मौका नहीं मिलता जो मैंने सीखा।’’

घरेलू क्रिकेट खेलकर अभिषेक को अपने कौशल को निखारने और खुद के खेल के बारे में और जानने का मौका मिला।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे कई चीजें आजमाने के लिये काफी समय मिल गया। मैंने अपने खेल पर काफी काम किया और आम तौर पर कई खिलाड़ियों को इसका मौका नहीं मिलता। मेरे पास समय था तो मैं यह कर सका।’’

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले अभिषेक ने चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पहले दो मैचों में 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाये। उन्होंने इसका श्रेय कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को दिया जिन्होंने उन्हें जोखिम लेने की छूट दी।

अभिषेक ने कहा, ‘‘मुझे कभी लगा ही नहीं कि यह दबाव वाला मैच है। हम सभी मैचों के लिये बराबरी से तैयार रहते हैं। जिस तरह से मैंने खेला, मुझे आत्मविश्वास की जरूरत थी और गौती पाजी और सूर्य पाजी ने मुझे खुलकर खेलने की आजादी दी।’

Abhishek Sharma India Vs Pakistan Asia Cup 2025
