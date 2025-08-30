Why Harbhajan singh Sreesanth slapping incident Video hidden for 17 years Harsha Bhogle reveals the truth क्यों हरभजन-श्रीसंत के थप्पड़ कांड का वीडियो 17 सालों तक छुपाया गया? हर्षा भोगले ने उठाया राज से पर्दा, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Why Harbhajan singh Sreesanth slapping incident Video hidden for 17 years Harsha Bhogle reveals the truth

क्यों हरभजन-श्रीसंत के थप्पड़ कांड का वीडियो 17 सालों तक छुपाया गया? हर्षा भोगले ने उठाया राज से पर्दा

हर्षा भोगले ने बताया दिलचस्प बात यह है कि हरभजन-श्रीसंत वाला वीडियो 17 साल बाद सामने आया है। हममें से बहुत कम लोगों ने इसे देखा था और हमने वादा किया था कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा क्योंकि आईपीएल अपने पहले साल में था और यह उसके लिए अच्छी खबर नहीं होती।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 09:24 AM
share Share
Follow Us on
क्यों हरभजन-श्रीसंत के थप्पड़ कांड का वीडियो 17 सालों तक छुपाया गया? हर्षा भोगले ने उठाया राज से पर्दा

हरभजन सिंह-श्रीसंत के थप्पड़ कांड का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी हलचल मच गई है। एक तरफ फैंस आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में से एक की सच्चाई पता चली कि कैसे भज्जी ने श्रीसंत को थप्पड़ लगाया था। वहीं दूसरी तरफ श्रीसंत की पत्नी समेत कई लोग ललित मोदी की आलोचना कर रहे हैं कि जब यह दोनों खिलाड़ी इस घटना से आगे बढ़ चुके हैं तो नेम-फ्रेम पाने के लिए उन्होंने इस वीडियो को रिलीज कर दिया। मगर इस बीच कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने खुलासा किया है कि क्यों 2008 में इस वीडियो को छुपाया गया था।

ये भी पढ़ें:वनडे क्रिकेट में किस टीम ने ली सबसे ज्यादा हैट्रिक? भारत से आगे पाकिस्तान

फैंस ने इससे पहले एक ही वीडियो देखा था जिसमें श्रीसंत रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर 17 साल बाद इस थप्पड़ कांड का पूरा वीडियो फैंस के सामने आया है।

हर्षा भोगले ने इस घटना पर प्रकाश डालते हुए कहा, “दिलचस्प बात यह है कि हरभजन-श्रीसंत वाला वीडियो 17 साल बाद सामने आया है। हममें से बहुत कम लोगों ने इसे देखा था और हमने वादा किया था कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा क्योंकि आईपीएल अपने पहले साल में था और यह उसके लिए अच्छी खबर नहीं होती।”

ये भी पढ़ें:शर्म करो ललित मोदी…थप्पड़ कांड का वीडियो रिलीज करने पर भड़की श्रीसंत की पत्नी

मगर ललित मोदी ने माइकल क्लार्क के साथ एक पोडकास्ट के दौरान इस वीडियो को पब्लिक किया और अपने X अकाउंट पर भी पोस्ट किया।

हरभजन सिंह को आज भी अपनी इस हरकत का पछतावा है और वह कई बार बड़े मंच पर अपनी इस गलती के लिए माफी मांग चुके हैं। जब हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ लगाया था तो उन्हें पूरे आईपीएल सीजन के लिए बैन कर दिया गया था, इसके अलावा कुछ वनडे मैचों के लिए भी उन पर बैन लगाया गया था। यह बैन अगली पीढ़ी के लिए एक कड़ा संदेश था कि ऐसी हरकतें करने पर किसी भी खिलाड़ी को बख्शा नहीं जाएगा।

Harbhajan Singh
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |