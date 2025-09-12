Why does Pakistan lose to India in important cricket matches Rashid Latif explains the reason Asia Cup ind vs pak अहम मुकाबलों में भारत से क्यों हार जाता है पाकिस्तान? राशिद लतीफ ने बताई वजह, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Why does Pakistan lose to India in important cricket matches Rashid Latif explains the reason Asia Cup ind vs pak

अहम मुकाबलों में भारत से क्यों हार जाता है पाकिस्तान? राशिद लतीफ ने बताई वजह

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने बताया है कि आखिर क्यों उनकी टीम भारत के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबलों में हार जाती है। पीटीआई वीडियो से बातचीत में लतीफ ने कहा कि भारत के खिलाफ खेलते समय पाकिस्तानी टीम पर अकसर भावनाएं हावी हो जाती हैं। इस वजह से उन्हें हारना पड़ता है। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाFri, 12 Sep 2025 04:58 PM
share Share
Follow Us on
अहम मुकाबलों में भारत से क्यों हार जाता है पाकिस्तान? राशिद लतीफ ने बताई वजह

एशिया कप में रविवार को भारत के साथ अहम मुकाबले से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने बताया है कि आखिर उनकी टीम चिर-प्रतिद्वंद्वी से अहम मुकाबलों में हार क्यों जाती है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ का मानना ​​है कि भारत के खिलाफ खेलते समय भावनाएं अकसर उनकी टीम पर हावी हो जाती हैं। इसी कमजोरी के कारण उन्हें हाल के वर्षों में अपने इस चिर प्रतिद्वंद्वी से महत्वपूर्ण मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।

राजनीतिक तनाव के कारण दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट एक दशक से भी ज़्यादा समय से स्थगित है, जिससे उनके मुकाबले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और एशियाई क्रिकेट परिषद की प्रतियोगिताओं तक सीमित हो गए हैं। पिछले 10 साल में यह प्रतिद्वंद्विता काफ़ी हद तक एकतरफ़ा रही है, जिसमें भारत ने 15 में से 12 मैच जीते हैं।

लतीफ ने पीटीआई वीडियो से कहा, ‘‘हम भावुक या अति उत्साहित हो जाते हैं और एक ही बार में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम भारत के खिलाफ मैच को ज्यादा आगे नहीं ले जाते और इस वजह से पाकिस्तान को अधिकतर मैच में हार का सामना करना पड़ता है।’’

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ‘‘दूसरी ओर भारत पिच और मैच की परिस्थितियों के अनुसार खेलता है और इसलिए उसे सफलता मिलती है। पाकिस्तान पर अपेक्षाओं का बोझ है और भारत इसका फायदा उठाता है।’’

ये भी पढ़ें:वे बेचारे...भारत-पाकिस्तान मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने फिर उगला जहर
ये भी पढ़ें:एशिया कप में क्यों स्टेडियम हैं सूने-सूने? चोपड़ा ने बताया रोहित-कोहली कनेक्शन
ये भी पढ़ें:भारत-पाकिस्तान मैच के आधे टिकट बिके ही नहीं, खत्म हो गया क्रेज या हो रहा बॉयकॉट?

भारत और पाकिस्तान रविवार को दुबई में एशिया कप के ग्रुप चरण में एक दूसरे का सामना करेंगे।

लतीफ का मानना ​​है कि भारत की धैर्य बनाए रखने की क्षमता, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से मिलने वाला संतुलन और जसप्रीत बुमराह की बेजोड़ सटीकता भारतीय टीम को किसी अन्य टीम की तुलना में अधिक संपूर्ण बनाती है।

लतीफ़ ने कहा, ‘‘हार्दिक पांड्या एक ख़तरनाक खिलाड़ी हैं। मध्यक्रम के बल्लेबाज या निचले क्रम के बल्लेबाज मैच का पासा पलट सकते हैं। पांड्या ने ऐसा एक बार नहीं, बल्कि कई बार किया है, जो अद्भुत है और इसीलिए उन्हें एक्स-फ़ैक्टर कहा जाता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी संतुलन लाते हैं। गेंदबाजी में बुमराह अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। कुल मिलाकर यह बेहद संतुलित और संपूर्ण टीम नजर आती है।’’

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan Suryakumar Yadav
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |